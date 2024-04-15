Расписание чемпионата Европы по футболу

Групповой этап состоится 14 – 26 июля и в нем участвуют 24 команды. Команды поделены на шесть групп по четыре команды в каждой. В 1/8 финала выходят по две сильнейшие сборные каждой группы и четыре третьих места с лучшими показателями.

За победу дается три очка, за ничью — одно, за поражение — ноль.

Плей-офф состоится с 29 июня по 14 июля и в нем примет участие 16 команд. Матчи 1/8 финала запланированы каждый день с 29 июня по 2 июля. Четвертьфиналы — 5 и 6 июля. Полуфиналы — 9 и 10 июля.

Финал состоится 14 июля на олимпийском стадионе в Берлине. Матч за третье место на Евро не проводится.