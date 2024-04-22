Стало известно, где будут базироваться сборные на Евро-2024

Стало известно, где будут базироваться сборные в период проведения чемпионата Европы по футболу 2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля. Хозяева турнира – сборная Германии - будет базироваться в баварском Херцогенаурахе, а действующие чемпионы Европы итальянцы выбрали местом проживания город Изерлон в земле Северный Рейн-Вестфалия.