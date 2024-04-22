Чтобы свести к минимуму логистическую нервотрепку, чемпионат Европы будут принимать десять городов Германии, а матчи группового этапа будут проходить в трех региональных кластерах.
Стало известно, где будут базироваться сборные на Евро-2024
Стало известно, где будут базироваться сборные в период проведения чемпионата Европы по футболу 2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля. Хозяева турнира – сборная Германии - будет базироваться в баварском Херцогенаурахе, а действующие чемпионы Европы итальянцы выбрали местом проживания город Изерлон в земле Северный Рейн-Вестфалия.
Публикуем список баз и расписание матчей.
NB! Время начала матчей по центральноевропейскому времени.
Австрия
База: Берлин
Группа D
- Франция (Дюссельдорф, 17 июня, 21:00)
- победитель "стыков" A (Берлин, 21 июня, 18:00)
- Нидерланды (Берлин, 25 июня, 18:00)
Албания
База: Камен
Группа B
- Италия (Дортмунд, 15 июня, 21:00)
- Хорватия (Гамбург, 19 июня, 15:00)
- Испания (Дюссельдорф, 24 июня, 21:00)
Англия
База: Бланкенхайн
Группа C
- Сербия (Гельзенкирхен, 16 июня, 21:00)
- Дания (Франкфурт, 20 июня, 18:00)
- Словения (Кельн, 25 июня, 21:00)
Бельгия
База: Людвигсбург
Группа E
- Словакия (Франкфурт, 17 июня, 18:00)
- Румыния (Кельн, 22 июня, 21:00)
- победитель "стыков" B (Штутгарт, 26 июня, 18:00)
Венгрия
База: Вайлер-Альгау
Группа A
- Швейцария (Кельн, 15 июня, 15:00)
- Германия (Штутгарт, 19 июня, 18:00)
- Шотландия (Штутгарт, 23 июня, 21:00)
Германия
База: Херцогенаурах
Группа A
- Шотландия (Мюнхен, 14 июня, 21:00)
- Венгрия (Штутгарт, 19 июня, 18:00)
- Швейцария (Франкфурт, 23 июня, 21:00)
Дания
База: Фройденштадт
Группа C
- Словения (Штутгарт, 16 июня, 18:00)
- Англия (Франкфурт, 20 июня, 18:00)
- Сербия (Мюнхен, 25 июня, 21:00)
Испания
База: Донауэшинген
Группа B
- Хорватия (Берлин, 15 июня, 18:00)
- Италия (Гельзенкирхен, 20 июня, 21:00)
- Албания (Дюссельдорф, 24 июня, 21:00)
Италия
База: Изерлон
Группа B
- Албания (Дортмунд, 15 июня, 21:00)
- Испания (Гельзенкирхен, 20 июня, 21:00)
- Хорватия (Лейпциг, 24 июня, 21:00)
Нидерланды
База: Вольфсбург
Группа D
- победитель "стыков" A (Гамбург, 16 июня, 15:00)
- Франция (Лейпциг, 21 июня, 21:00)
- Австрия (Берлин, 25 июня, 18:00)
Португалия
База: Харзевинкель
Группа F
- Чехия (Лейпциг, 18 июня, 21:00)
- Турция (Дортмунд, 22 июня, 18:00)
- победитель "стыков" C (Гельзенкирхен, 26 июня, 21:00)
Румыния
База: Вюрцбург
Группа E
- победитель "стыков" B (Мюнхен, 17 июня, 15:00)
- Бельгия (Кельн, 22 июня, 21:00)
- Словакия (Франкфурт, 26 июня, 18:00)
Сербия
База: Аугсбург
Группа C
- Англия (Гельзенкирхен, 16 июня, 21:00)
- Словения (Мюнхен, 20 июня, 15:00)
- Дания (Мюнхен, 25 июня, 21:00)
Словакия
База: Майнц
Группа E
- Бельгия (Франкфурт, 17 июня, 18:00)
- победитель "стыков" B (Дюссельдорф, 21 июня, 15:00)
- Румыния (Франкфурт, 26 июня, 18:00)
Словения
База: Вупперталь
Группа C
- Дания (Штутгарт, 16 июня, 18:00)
- Сербия (Мюнхен, 20 июня, 15:00)
- Англия (Кельн, 25 июня, 21:00)
Турция
База: Барзингхаузен
Группа F
- победитель "стыков" C (Дортмунд, 18 июня, 18:00)
- Португалия (Дортмунд, 22 июня, 18:00)
- Чехия (Гамбург, 26 июня, 21:00)
Франция
База: Падерборн
Группа D
- Австрия (Дюссельдорф, 17 июня, 21:00)
- Нидерланды (Лейпциг, 21 июня, 21:00)
- победитель "стыков" A (Дортмунд, 25 июня, 18:00)
Хорватия
База: Нойруппин
Группа B
- Испания (Берлин, 15 июня, 18:00)
- Албания (Гамбург, 19 июня, 15:00)
- Италия (Лейпциг, 24 июня, 21:00)
Чехия
База: Нордерштедт
Группа F
- Португалия (Лейпциг, 18 июня, 21:00)
- победитель "стыков" C (Гамбург, 22 июня, 15:00)
- Турция (Гамбург, 26 июня, 21:00)
Швейцария
База: Штутгарт
Группа A
- Венгрия (Кельн, 15 июня, 15:00)
- Шотландия (Кельн, 19 июня, 21:00)
- Германия (Франкфурт, 23 июня, 21:00)
Шотландия
База: Гармиш-Партенкирхен
Группа A
- Германия (Мюнхен, 14 июня, 21:00)
- Швейцария (Кельн, 19 июня, 21:00)
- Венгрия (Штутгарт, 23 июня, 21:00)