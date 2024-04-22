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Стало известно, где будут базироваться сборные на Евро-2024

rus.postimees.ee
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Кубок чемпионата Европы по футболу 2024.
Кубок чемпионата Европы по футболу 2024. Фото: IMAGO/Joaquim Ferreira

Чтобы свести к минимуму логистическую нервотрепку, чемпионат Европы будут принимать десять городов Германии, а матчи группового этапа будут проходить в трех региональных кластерах.

Стало известно, где будут базироваться сборные в период проведения чемпионата Европы по футболу 2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля. Хозяева турнира – сборная Германии - будет базироваться в баварском Херцогенаурахе, а действующие чемпионы Европы итальянцы выбрали местом проживания город Изерлон в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Публикуем список баз и расписание матчей.

NB! Время начала матчей по центральноевропейскому времени.

Австрия

База: Берлин

Группа D

- Франция (Дюссельдорф, 17 июня, 21:00)

- победитель "стыков" A (Берлин, 21 июня, 18:00)

- Нидерланды (Берлин, 25 июня, 18:00)

Албания

База: Камен

Группа B

- Италия (Дортмунд, 15 июня, 21:00)

- Хорватия (Гамбург, 19 июня, 15:00)

- Испания (Дюссельдорф, 24 июня, 21:00)

Англия

База: Бланкенхайн

Группа C

- Сербия (Гельзенкирхен, 16 июня, 21:00)

- Дания (Франкфурт, 20 июня, 18:00)

- Словения (Кельн, 25 июня, 21:00)

Бельгия

База: Людвигсбург

Группа E

- Словакия (Франкфурт, 17 июня, 18:00)

- Румыния (Кельн, 22 июня, 21:00)

- победитель "стыков" B (Штутгарт, 26 июня, 18:00)

Венгрия

База: Вайлер-Альгау

Группа A

- Швейцария (Кельн, 15 июня, 15:00)

- Германия (Штутгарт, 19 июня, 18:00)

- Шотландия (Штутгарт, 23 июня, 21:00)

Германия

База: Херцогенаурах

Группа A

- Шотландия (Мюнхен, 14 июня, 21:00)

- Венгрия (Штутгарт, 19 июня, 18:00)

- Швейцария (Франкфурт, 23 июня, 21:00)

Дания

База: Фройденштадт

Группа C

- Словения (Штутгарт, 16 июня, 18:00)

- Англия (Франкфурт, 20 июня, 18:00)

- Сербия (Мюнхен, 25 июня, 21:00)

Испания

База: Донауэшинген

Группа B

- Хорватия (Берлин, 15 июня, 18:00)

- Италия (Гельзенкирхен, 20 июня, 21:00)

- Албания (Дюссельдорф, 24 июня, 21:00)

Италия

База: Изерлон

Группа B

- Албания (Дортмунд, 15 июня, 21:00)

- Испания (Гельзенкирхен, 20 июня, 21:00)

- Хорватия (Лейпциг, 24 июня, 21:00)

Нидерланды

База: Вольфсбург

Группа D

- победитель "стыков" A (Гамбург, 16 июня, 15:00)

- Франция (Лейпциг, 21 июня, 21:00)

- Австрия (Берлин, 25 июня, 18:00)

Португалия

База: Харзевинкель

Группа F

- Чехия (Лейпциг, 18 июня, 21:00)

- Турция (Дортмунд, 22 июня, 18:00)

- победитель "стыков" C (Гельзенкирхен, 26 июня, 21:00)

Румыния

База: Вюрцбург

Группа E

- победитель "стыков" B (Мюнхен, 17 июня, 15:00)

- Бельгия (Кельн, 22 июня, 21:00)

- Словакия (Франкфурт, 26 июня, 18:00)

Сербия

База: Аугсбург

Группа C

- Англия (Гельзенкирхен, 16 июня, 21:00)

- Словения (Мюнхен, 20 июня, 15:00)

- Дания (Мюнхен, 25 июня, 21:00)

Словакия

База: Майнц

Группа E

- Бельгия (Франкфурт, 17 июня, 18:00)

- победитель "стыков" B (Дюссельдорф, 21 июня, 15:00)

- Румыния (Франкфурт, 26 июня, 18:00)

Словения

База: Вупперталь

Группа C

- Дания (Штутгарт, 16 июня, 18:00)

- Сербия (Мюнхен, 20 июня, 15:00)

- Англия (Кельн, 25 июня, 21:00)

Турция

База: Барзингхаузен

Группа F

- победитель "стыков" C (Дортмунд, 18 июня, 18:00)

- Португалия (Дортмунд, 22 июня, 18:00)

- Чехия (Гамбург, 26 июня, 21:00)

Франция

База: Падерборн

Группа D

- Австрия (Дюссельдорф, 17 июня, 21:00)

- Нидерланды (Лейпциг, 21 июня, 21:00)

- победитель "стыков" A (Дортмунд, 25 июня, 18:00)

Хорватия

База: Нойруппин

Группа B

- Испания (Берлин, 15 июня, 18:00)

- Албания (Гамбург, 19 июня, 15:00)

- Италия (Лейпциг, 24 июня, 21:00)

Чехия

База: Нордерштедт

Группа F

- Португалия (Лейпциг, 18 июня, 21:00)

- победитель "стыков" C (Гамбург, 22 июня, 15:00)

- Турция (Гамбург, 26 июня, 21:00)

Швейцария

База: Штутгарт

Группа A

- Венгрия (Кельн, 15 июня, 15:00)

- Шотландия (Кельн, 19 июня, 21:00)

- Германия (Франкфурт, 23 июня, 21:00)

Шотландия

База: Гармиш-Партенкирхен

Группа A

- Германия (Мюнхен, 14 июня, 21:00)

- Швейцария (Кельн, 19 июня, 21:00)

- Венгрия (Штутгарт, 23 июня, 21:00)

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