Его зовут Альберт. Знакомьтесь с талисманом чемпионата Европы по футболу 2024!

Медведь в качестве талисмана выбран неслучайно – ведь считается, что Германия является родиной знаменитого на весь мир мишки Тедди. (Хотя на самом деле, Америка также претендует на медвежонка – ведь одна из легенд рассказывает, что Тедди получил свое имя в честь президента США Теодора Рузвельта, когда-то отказавшегося стрелять на охоте в беззащитного медвежонка). В Германии есть своя легенда – о швее Маргрет Штайф из города Гейнгене, которая шила мягкие игрушки. Идею же создать медвежонка ей подал племянник - художник Рихард Штайф. Вот так в 1902 году по эскизу Штайфа появляется первый плюшевый мишка Тедди (да-да, тут история не расходится, имя медвежонку дали в честь Теодора Рузвельта).