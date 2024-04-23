Талисманом этого чемпионата Европы стал плюшевый медведь по имени Альберт. Причем имя ему выбирали буквально всем миром – путем голосования. Он мог быть Бернардо, Герци фон Бером, Бернхартом, но большинством голосов мишка стал именно Альбертом.
Его зовут Альберт. Знакомьтесь с талисманом чемпионата Европы по футболу 2024!
Медведь в качестве талисмана выбран неслучайно – ведь считается, что Германия является родиной знаменитого на весь мир мишки Тедди. (Хотя на самом деле, Америка также претендует на медвежонка – ведь одна из легенд рассказывает, что Тедди получил свое имя в честь президента США Теодора Рузвельта, когда-то отказавшегося стрелять на охоте в беззащитного медвежонка). В Германии есть своя легенда – о швее Маргрет Штайф из города Гейнгене, которая шила мягкие игрушки. Идею же создать медвежонка ей подал племянник - художник Рихард Штайф. Вот так в 1902 году по эскизу Штайфа появляется первый плюшевый мишка Тедди (да-да, тут история не расходится, имя медвежонку дали в честь Теодора Рузвельта).
Талисман Евро-2024 мишка, но не Тедди. Знакомьтесь с Альбертом - кстати, он стал первым животным-талисманом чемпионата Европы по футболу 21 века.