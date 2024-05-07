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УЕФА разрешил расширить заявки команд на Евро-2024

rus.postimees.ee
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Чемпионат Европы по футболу стартует менее чем через два месяца.
Чемпионат Европы по футболу стартует менее чем через два месяца. Фото: Kirill Kudryavtsev

Чуть больше чем за месяц до начала чемпионата европы по футболу УЕФА постановил отменить старый формат соревнований - когда в составе команд могло быть заявлено 23 игрока.

Во времена пандемии коронавируса состав команд расширили до 26 человек, но позже было принято решение вернуться к прежним правилам. Однако решение не нашло отклика у клубов, и УЕФА постановил, что на Евро-2024 по-прежнему можно будет заявить 26 игроков.

Списки команд нужно представить УЕФА не позднее 7 июня.

Чемпионат европы по футболу пройдет в этом году в германии с 14 июня по 14 июля.

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