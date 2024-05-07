УЕФА разрешил расширить заявки команд на Евро-2024

Во времена пандемии коронавируса состав команд расширили до 26 человек, но позже было принято решение вернуться к прежним правилам. Однако решение не нашло отклика у клубов, и УЕФА постановил, что на Евро-2024 по-прежнему можно будет заявить 26 игроков.