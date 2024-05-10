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Слушать всем! Представлена официальная песня чемпионата Европы по футболу 2024

rus.postimees.ee
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Талисман ЕВРО-2024.
Талисман ЕВРО-2024. Фото: Tobias Schwarz

OneRepublic, Meduza и Leony стали авторами официальной версии чемпионата Европы по футболу 2024. Сегодня ее официально представили общественности.

Композицию будут использовать при выходе команд на поле, а также в телевизионных заставках. 

«Песня, написанная Райаном Теддером из OneRepublic и спродюсированная MEDUZA, сочетает в себе хаус-вайб итальянской группы, захватывающие звуковые ландшафты OneRepublic и качественный поп Leony. Заведомый хит воплощает в себе пыл и дух любителей футбола и музыки», - говорится на официальном сайте УЕФА.

Чемпионат Европы по футболу 2024 пройдет в германии и продлится с 14 июня по 14 июля. 

Не позднее 7 июня команды должны представить списки участников. В этом году УЕФА вернулся к расширенной системе и в заявку можно включить 26 игроков.

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