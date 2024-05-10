OneRepublic, Meduza и Leony стали авторами официальной версии чемпионата Европы по футболу 2024. Сегодня ее официально представили общественности.
Слушать всем! Представлена официальная песня чемпионата Европы по футболу 2024
Композицию будут использовать при выходе команд на поле, а также в телевизионных заставках.
«Песня, написанная Райаном Теддером из OneRepublic и спродюсированная MEDUZA, сочетает в себе хаус-вайб итальянской группы, захватывающие звуковые ландшафты OneRepublic и качественный поп Leony. Заведомый хит воплощает в себе пыл и дух любителей футбола и музыки», - говорится на официальном сайте УЕФА.
Чемпионат Европы по футболу 2024 пройдет в германии и продлится с 14 июня по 14 июля.
Не позднее 7 июня команды должны представить списки участников. В этом году УЕФА вернулся к расширенной системе и в заявку можно включить 26 игроков.