Слушать всем! Представлена официальная песня чемпионата Европы по футболу 2024

Композицию будут использовать при выходе команд на поле, а также в телевизионных заставках.

«Песня, написанная Райаном Теддером из OneRepublic и спродюсированная MEDUZA, сочетает в себе хаус-вайб итальянской группы, захватывающие звуковые ландшафты OneRepublic и качественный поп Leony. Заведомый хит воплощает в себе пыл и дух любителей футбола и музыки», - говорится на официальном сайте УЕФА.

Чемпионат Европы по футболу 2024 пройдет в германии и продлится с 14 июня по 14 июля.

Не позднее 7 июня команды должны представить списки участников. В этом году УЕФА вернулся к расширенной системе и в заявку можно включить 26 игроков.