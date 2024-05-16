Германия объявила состав своей сборной на чемпионат Европы 2024. Сейчас в списке 27 игроков, напомним, что УЕФА разрешила регистрировать только 26 участников. Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
Объявлен состав сборной Германии на Евро-2024
Нападающие: Максимилиан Байер (Хоффенхайм), Никлас Фюллькруг (Боруссия Дортмунд), Кай Хаверц (Арсенал), Томас Мюллер (Бавария), Дениз Ундав (Штутгарт).
Полузащитники: Роберт Андрич (Байер), Крис Фюрих (Штутгарт), Паскаль Гросс (Брайтон), Илкай Гендоган (Барселона), Тони Кроос (Реал), Джамаль Мусиала (Бавария), Александр Павлович (Бавария), Лерой Сане (Бавария), Флориан Вирц (Байер).
Защитники: Вальдемар Антон (Штутгарт), Бенджамин Хенрихс (Лейпциг), Йозуа Киммих (Бавария), Робин Кох (Айнтрахт), Максимилиан Миттельштадт (Штутгарт), Давид Раум (Лейпциг), Антонио Рюдигер (Реал), Нико Шлоттербек (Боруссия Дортмунд), Джонатан Та (Байер 04).
Вратари: Оливер Бауманн (Хоффенхайм), Мануэль Нойер (Бавария), Александр Нюбель (Штутгарт), Марк-Андре тер Штеген (Барселона).