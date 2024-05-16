Объявлен состав сборной Германии на Евро-2024

Германия объявила состав своей сборной на чемпионат Европы 2024. Сейчас в списке 27 игроков, напомним, что УЕФА разрешила регистрировать только 26 участников. Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.