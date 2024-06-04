Чемпионат Европы по футболу – назван победитель!

Итак, суперкомпьютер Optа путем расчетов и вычислений назвал главным фаворитом чемпионата Европы по футболу, который пройдет в этом году в Германии, Англию. Ее шансы на победу он оценил в 19,9%.

Следом идут Франция - в 19,1%, а на третьем месте Германия - 12,4%

В топ-5 также вошли Испания (9,6%) и Португалия (9,2%).

Англичане, которые ни разу в своей истории не выигрывали чемпионат Европы, сыграют в группе С вместе с командами Дании, Словении и Сербии.

Наименьшие шансы на победу в турнире у сборной Грузии (0,1%).