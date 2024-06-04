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Чемпионат Европы по футболу – назван победитель!

rus.postimees.ee
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До чемпионата Европы по футболу остались считаные дни.
До чемпионата Европы по футболу остались считаные дни. Фото: IMAGO/Sven Sonntag

Как всегда, накануне грандиозных спортивных мероприятий появляется множество слухов и домыслов о том, кто станет победителем. Этот раз не исключение: суперкомпьютер определил фаворитов Евро-2024.

Итак, суперкомпьютер Optа путем расчетов и вычислений назвал главным фаворитом чемпионата Европы по футболу, который пройдет в этом году в Германии, Англию. Ее шансы на победу он оценил в 19,9%.

Следом идут Франция - в 19,1%, а на третьем месте Германия - 12,4%

В топ-5 также вошли Испания (9,6%) и Португалия (9,2%).

Англичане, которые ни разу в своей истории не выигрывали чемпионат Европы, сыграют в группе С вместе с командами Дании, Словении и Сербии.

Наименьшие шансы на победу в турнире у сборной Грузии (0,1%).

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