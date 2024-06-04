Совсем скоро, 14 июня, начинается чемпионат Европы по футболу. Соревнования пройдут в Германии и завершится 14 июля в Берлине на «Олимпиаштадион».
Совсем скоро! Опубликовано расписание матчей ЕВРО-2024
Приводим полное расписание финальной стадии ЕВРО-2024. Время начала матчей – центральноевропейское; чтобы получить эстонское, нужно прибавить час.
Групповой этап
14 июня
Группа А: Германия - Шотландия (Мюнхен, 21:00)
15 июня
А: Венгрия - Швейцария (Кельн, 15:00)
В: Испания - Хорватия (Берлин, 18:00)
В: Италия - Албания (Дортмунд, 21:00)
16 июня
D: Польша - Нидерланды (Гамбург, 15:00)
C: Словения - Дания (Штутгарт, 18:00)
C: Сербия - Англия (Гельзенкирхен, 21:00)
17 июня
E: Румыния - Украина (Мюнхен, 15:00)
E: Бельгия - Словакия (Франкфурт, 18:00)
D: Австрия - Франция (Дюссельдорф, 21:00)
18 июня
F: Турция - Грузия (Дортмунд, 18:00)
F: Португалия - Чехия (Лейпциг, 21:00)
19 июня
B: Хорватия - Албания (Гамбург, 15:00)
A: Германия - Венгрия (Штутгарт, 18:00)
A: Шотландия - Швейцария (Кельн, 21:00)
20 июня
C: Словения - Сербия (Мюнхен, 15:00)
C: Дания - Англия (Франкфурт, 18:00)
B: Испания - Италия (Гельзенкирхен, 21:00)
21 июня
E: Словакия - Украина (Дюссельдорф, 15:00)
D: Польша - Австрия (Берлин, 18:00)
D: Нидерланды - Франция (Лейпциг, 21:00)
22 июня
F: Грузия - Чехия (Гамбург, 15:00)
F: Турция - Португалия (Дортмунд, 18:00)
E: Бельгия - Румыния (Кельн, 21:00)
23 июня
A: Швейцария - Германия (Франкфурт, 21:00)
A: Шотландия - Венгрия (Штутгарт, 21:00)
24 июня
B: Хорватия - Италия (Лейпциг, 21:00)
B: Албания - Испания (Дюссельдорф, 21:00)
25 июня
D: Нидерланды - Австрия (Берлин, 18:00)
D: Франция - Польша (Дортмунд, 18:00)
C: Англия - Словения (Кельн, 21:00)
C: Дания - Сербия (Мюнхен, 21:00)
26 июня
E: Словакия - Румыния (Франкфурт, 18:00)
E: Украина - Бельгия (Штутгарт, 18:00)
F: Чехия - Турция (Гамбург, 21:00)
F: Грузия - Португалия (Гельзенкирхен, 21:00)
27 и 28 июня - дни отдыха
1/8 финала
29 июня
38 2A - 2B (Берлин, 18:00)
37 1A - 2C (Дортмунд, 21:00)
30 июня
40 1C - 3D/E/F (Гельзенкирхен, 18:00)
39 1B - 3A/D/E/F (Кельн, 21:00)
1 июля
42 2D - 2E (Дюссельдорф, 18:00)
41 1F - 3A/B/C (Франкфурт, 21:00)
2 июля
43 1E - 3A/B/C/D (Мюнхен, 18:00)
44 1D - 2F (Лейпциг, 21:00)
3 и 4 июля - дни отдыха
1/4 финала
5 июля
45 Победитель матча 39 - победитель матча 37 (Штутгарт, 18:00)
46 Победитель матча 41 - победитель матча 42 (Гамбург, 21:00)
6 июля
48 Победитель матча 40 - победитель матча 38 (Дюссельдорф, 18:00)
47 Победитель матча 43 - победитель матча 44 (Берлин, 21:00)
7 и 8 июля - дни отдыха
1/2 финала
9 июля
49 Победитель матча 45 - победитель матча 46 (Мюнхен, 21:00)
10 июля
50 Победитель матча 47 - победитель матча 48 (Дортмунд, 21:00)
11, 12 и 13 июля - дни отдыха
Финал
14 июля
Победитель матча 49 - победитель матча 50 (Берлин, 21:00)