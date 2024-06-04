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Совсем скоро! Опубликовано расписание матчей ЕВРО-2024

rus.postimees.ee
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Меньше чем через две недели стартует чемпионат Европы по футболу.
Меньше чем через две недели стартует чемпионат Европы по футболу. Фото: Lisa Guglielmi/IPA Sport

Совсем скоро, 14 июня, начинается чемпионат Европы по футболу.  Соревнования пройдут в Германии и завершится 14 июля в Берлине на «Олимпиаштадион».

Приводим полное расписание финальной стадии ЕВРО-2024. Время начала матчей – центральноевропейское; чтобы получить эстонское, нужно прибавить час.

Групповой этап

14 июня

Группа А: Германия - Шотландия (Мюнхен, 21:00)

15 июня

А: Венгрия - Швейцария (Кельн, 15:00)

В: Испания - Хорватия (Берлин, 18:00)

В: Италия - Албания (Дортмунд, 21:00)

16 июня

D: Польша - Нидерланды (Гамбург, 15:00)

C: Словения - Дания (Штутгарт, 18:00)

C: Сербия - Англия (Гельзенкирхен, 21:00)

17 июня

E: Румыния - Украина (Мюнхен, 15:00)

E: Бельгия - Словакия (Франкфурт, 18:00)

D: Австрия - Франция (Дюссельдорф, 21:00)

18 июня

F: Турция - Грузия (Дортмунд, 18:00)

F: Португалия - Чехия (Лейпциг, 21:00)

19 июня

B: Хорватия - Албания (Гамбург, 15:00)

A: Германия - Венгрия (Штутгарт, 18:00)

A: Шотландия - Швейцария (Кельн, 21:00)

20 июня

C: Словения - Сербия (Мюнхен, 15:00)

C: Дания - Англия (Франкфурт, 18:00)

B: Испания - Италия (Гельзенкирхен, 21:00)

21 июня

E: Словакия - Украина (Дюссельдорф, 15:00)

D: Польша - Австрия (Берлин, 18:00)

D: Нидерланды - Франция (Лейпциг, 21:00)

22 июня

F: Грузия - Чехия (Гамбург, 15:00)

F: Турция - Португалия (Дортмунд, 18:00)

E: Бельгия - Румыния (Кельн, 21:00)

23 июня

A: Швейцария - Германия (Франкфурт, 21:00)

A: Шотландия - Венгрия (Штутгарт, 21:00)

24 июня

B: Хорватия - Италия (Лейпциг, 21:00)

B: Албания - Испания (Дюссельдорф, 21:00)

25 июня

D: Нидерланды - Австрия (Берлин, 18:00)

D: Франция - Польша (Дортмунд, 18:00)

C: Англия - Словения (Кельн, 21:00)

C: Дания - Сербия (Мюнхен, 21:00)

26 июня

E: Словакия - Румыния (Франкфурт, 18:00)

E: Украина - Бельгия (Штутгарт, 18:00)

F: Чехия - Турция (Гамбург, 21:00)

F: Грузия - Португалия (Гельзенкирхен, 21:00)

27 и 28 июня - дни отдыха

1/8 финала

29 июня

38 2A - 2B (Берлин, 18:00)

37 1A - 2C (Дортмунд, 21:00)

30 июня

40 1C - 3D/E/F (Гельзенкирхен, 18:00)

39 1B - 3A/D/E/F (Кельн, 21:00)

1 июля

42 2D - 2E (Дюссельдорф, 18:00)

41 1F - 3A/B/C (Франкфурт, 21:00)

2 июля

43 1E - 3A/B/C/D (Мюнхен, 18:00)

44 1D - 2F (Лейпциг, 21:00)

3 и 4 июля - дни отдыха

1/4 финала

5 июля

45 Победитель матча 39 - победитель матча 37 (Штутгарт, 18:00)

46 Победитель матча 41 - победитель матча 42 (Гамбург, 21:00)

6 июля

48 Победитель матча 40 - победитель матча 38 (Дюссельдорф, 18:00)

47 Победитель матча 43 - победитель матча 44 (Берлин, 21:00)

7 и 8 июля - дни отдыха

1/2 финала

9 июля

49 Победитель матча 45 - победитель матча 46 (Мюнхен, 21:00)

10 июля

50 Победитель матча 47 - победитель матча 48 (Дортмунд, 21:00)

11, 12 и 13 июля - дни отдыха

Финал

14 июля

Победитель матча 49 - победитель матча 50 (Берлин, 21:00)

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