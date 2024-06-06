Германия, страна-хозяйка чемпионата Европы по футболу 2024 года, несколько дней назад сыграла вничью с Украиной. Однако в данном случае речь идет не столько о матче, сколько о результатах расистского опроса.
ЕВРО-2024 ⟩ Скандал накануне чемпионата. Немецкий телеканал провел расистский опрос и вызвал волну гнева
После длительного спада у сборной Германии наконец открылось второе дыхание. Уже на следующей неделе стартует чемпионат Европы по футболу, где принимающая сторона очень хочет завладеть вожделенным кубком.
Последний раз это было в 1996 году, когда в команде играли такие легенды, как Юрген Клинсманн и Андреас Кёпке. Столпами нынешней команды являются капитан сборной Илькай Гюндоган, Тони Кроос, который недавно выиграл свой пятый титул Лиги чемпионов с «Реалом», и Джошуа Киммих, выигравший требл с «Баварией» в 2020 году.
Сильная игра против Украины в понедельник завершилась без голов, но это не снизило градус возбуждения немцев по поводу того, что и команду, и страну ждет особенное лето. Но расистское исследование, проведенное по заказу немецкой телекомпании, ставит под сомнение представление о том, что страна полностью поддерживает команду.
Расистский опрос
Немецкий общественно-правовой телеканал и компания ARD, транслирующая чемпионат Европы, заказали исследование для получения измеримых данных после того, как репортера, снимавшего документальный фильм, неоднократно спрашивали о расовом происхождении игроков национальной сборной. В опросе приняли участие 1304 случайных респондента. 21 процент респондентов считали, что в сборной могло бы быть больше белых игроков.
Немецкое издание Bild процитировало заявление Карла Валкса, руководителя спортивного отдела ARD: «В интервью на съемках документального фильма Einigkeit und Recht und Vielfalt (Единство, справедливость и многообразие) репортер Филипп Авуну столкнулся с высказываниями о том, что на футбольном поле слишком мало белых немцев. Мы не захотели передавать это анекдотично, но основываться на достоверных данных. Поэтому совместно с коллегами из Infratest Dimap мы заказали исследование».
Валкс сказал, что компания была удивлена результатами опроса, но они отражают ситуацию в Германии сегодня.
«Спорт играет важную роль в нашем обществе, национальная сборная является ярким примером интеграции», - передало его слова немецкое издание Bild.
Йошуа Киммих, член сборной Германии и один из лидеров команды, назвал опрос расистским.
«Футбол — хороший пример того, как можно объединить разные национальности, цвета кожи и религии», - сказал Киммих AP.
Киммих прокомментировал ситуацию на пресс-конференции в Херцогенаурахе, где Германия проводит тренировочный сбор перед предстоящим чемпионатом Европы. В состав команды из 27 человек входят несколько чернокожих игроков.
«Если подумать, что мы принимаем чемпионат Европы дома, абсурдно задавать такой вопрос, когда цель состоит в объединении страны», - сказал Киммих.
С Киммихом согласился главный тренер команды Юлиан Нагельсманн.
«Я думаю, что это безумие - задавать такой вопрос на общественном телевидении. Я в шоке. Мы играем на чемпионате Европы от имени всей стране. Надеюсь, мне больше никогда не придется читать такие нелепые опросы», - сказал он.
Президент Немецкого футбольного союза Бернд Нойендорф заявил, что в Германии наблюдается рост антидемократических и антисемитских настроений. «Это большие проблемы, с которыми сталкивается страна. Однако я верю, что футбол может послать положительный сигнал», — сказал Нойендорф.
Футбол объединяет людей
Спорный опрос показал, что 65 процентов респондентов не согласны с утверждением о том, что Германии нужно больше белых игроков. Для немецкой футбольной команды, в которой есть пять чернокожих игроков и чей капитан Илкай Гюндоган является турком, вопрос расизма не является удивительным в нынешнем политическом климате. Эта команда представляет современную Германию. Есть надежда, что в течение следующих двух месяцев команду будет поддерживать вся страна.
По словам Нагельсмана, футбольная команда может быть отличным примером, поскольку она объединяет разные культуры, цвета кожи и религии для совместной работы ради великой цели.
Немецкая команда сыграла важную роль в формировании местной идентичности и интеграции. Этот факт доказали болельщики, наблюдавшие за игрой Die Mannschaft против Украины в Нюрнберге, где в прошлом году крайне правая партия AfD выиграла местные выборы.
«Я с нетерпением жду чемпионата Европы по футболу и немного горжусь, потому что мы всегда делали хорошую рекламу себе с помощью футбола, хотя в последнее время она была не самой лучшей, - сказал болельщик сборной Германии Томас агентству «Дойче Велле» - Сейчас, как никогда, мы показываем им, кто мы есть. Мы, немцы, известны своей толерантностью. Независимо от цвета кожи и происхождения, если ты немец, ты один из нас».
Чемпионат Европы стартует в следующую пятницу, 14 июня, в Мюнхене, с матча Германии и Шотландии, которые встретятся в группе А. Венгрия и Швейцария также находятся в той же группе. Финал турнира состоится 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине.