ЕВРО-2024 Скандал накануне чемпионата. Немецкий телеканал провел расистский опрос и вызвал волну гнева

Валкс сказал, что компания была удивлена ​​результатами опроса, но они отражают ситуацию в Германии сегодня.

«Спорт играет важную роль в нашем обществе, национальная сборная является ярким примером интеграции», - передало его слова немецкое издание Bild.

Йошуа Киммих, член сборной Германии и один из лидеров команды, назвал опрос расистским.

«Футбол — хороший пример того, как можно объединить разные национальности, цвета кожи и религии», - сказал Киммих AP.

Киммих прокомментировал ситуацию на пресс-конференции в Херцогенаурахе, где Германия проводит тренировочный сбор перед предстоящим чемпионатом Европы. В состав команды из 27 человек входят несколько чернокожих игроков.

«Если подумать, что мы принимаем чемпионат Европы дома, абсурдно задавать такой вопрос, когда цель состоит в объединении страны», - сказал Киммих.

С Киммихом согласился главный тренер команды Юлиан Нагельсманн.

«Я думаю, что это безумие - задавать такой вопрос на общественном телевидении. Я в шоке. Мы играем на чемпионате Европы от имени всей стране. Надеюсь, мне больше никогда не придется читать такие нелепые опросы», - сказал он.

Президент Немецкого футбольного союза Бернд Нойендорф заявил, что в Германии наблюдается рост антидемократических и антисемитских настроений. «Это большие проблемы, с которыми сталкивается страна. Однако я верю, что футбол может послать положительный сигнал», — сказал Нойендорф.

Футбол объединяет людей