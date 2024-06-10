Уже на этой неделе, 14 июня, на «Альянц-Арене» в немецком Мюнхене состоится матч открытия чемпионата Европы по футболу 2024. Первая игра пройдет между сборными Германии и Шотландии. Начало в 22.00.
ЕВРО-2024 ⟩ Невероятные суммы. Опубликована стоимость сборных, заявленных на чемпионат Европы по футболу
Накануне грандиозного события журналисты подсчитали стоимость игроков сборных:
1. Англия – 1,47 миллиарда евро
2. Франция – 1,21 млрд евро
3. Португалия – 1,06 евро
4. Испания – 906 миллионов евро
5. Италия – 757 миллионов евро
6. Германия – 672 миллиона евро
7. Нидерланды – 610 миллионов евро
8. Бельгия – 540,80 млн евро
9. Норвегия – 474,20 млн евро
10. Дания – 368,50 млн евро
11. Украина – 354,50 млн евро
12. Швеция – 343,50 млн евро
13. Турция – 303,45 миллиона евро
14. Хорватия – 286 миллионов евро
15. Австрия – 265,50 млн евро
16. Сербия – 227,60 млн евро
17. Шотландия – 227,40 миллиона евро
18. Швейцария – 223,20 миллиона евро
19. Ирландия – 215,90 млн евро