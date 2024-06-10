ЕВРО-2024 Невероятные суммы. Опубликована стоимость сборных, заявленных на чемпионат Европы по футболу

Чемпионат Европы по футболу стартует уже в эту пятницу.

Уже на этой неделе, 14 июня, на «Альянц-Арене» в немецком Мюнхене состоится матч открытия чемпионата Европы по футболу 2024. Первая игра пройдет между сборными Германии и Шотландии. Начало в 22.00.