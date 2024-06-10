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ЕВРО-2024 Невероятные суммы. Опубликована стоимость сборных, заявленных на чемпионат Европы по футболу

rus.postimees.ee
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Чемпионат Европы по футболу стартует уже в эту пятницу.
Чемпионат Европы по футболу стартует уже в эту пятницу. Фото: Harry Langer/Defodi Images

Уже на этой неделе, 14 июня, на «Альянц-Арене» в немецком Мюнхене состоится матч открытия чемпионата Европы по футболу 2024. Первая игра пройдет между сборными Германии и Шотландии. Начало в 22.00.

Накануне грандиозного события журналисты подсчитали стоимость игроков сборных:

1. Англия – 1,47 миллиарда евро

2. Франция – 1,21 млрд евро

3. Португалия – 1,06 евро

4. Испания – 906 миллионов евро

5. Италия – 757 миллионов евро

6. Германия – 672 миллиона евро

7. Нидерланды – 610 миллионов евро

8. Бельгия – 540,80 млн евро

9. Норвегия – 474,20 млн евро

10. Дания – 368,50 млн евро

11. Украина – 354,50 млн евро

12. Швеция – 343,50 млн евро

13. Турция – 303,45 миллиона евро

14. Хорватия – 286 миллионов евро

15. Австрия – 265,50 млн евро

16. Сербия – 227,60 млн евро

17. Шотландия – 227,40 миллиона евро

18. Швейцария – 223,20 миллиона евро

19. Ирландия – 215,90 млн евро

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