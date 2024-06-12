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Ключевой футболист сборной Нидерландов остался без свадьбы. Все из-за чемпионата Европы

rus.postimees.ee
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Маттейс де Лигт.
Маттейс де Лигт. Фото: IMAGO/Revierfoto

Центральный защитник сборной Нидерландов по футболу Маттейс де Лигт в пятницу зарегистрировал брак со своей возлюбленной - моделью Аннеке Моленаар.

Примечательно обстоятельство, что игрок мюнхенской «Баварии» пропустил и свадебный прием и брачную ночь, поскольку ему пришлось вернуться в сборную накануне финала чемпионата Европы.

«Честно говоря, сегодняшний день оказался лучше, чем я мог представить. Все чувствовали себя хорошо. И я совсем не нервничала», - рассказала красавица-невеста журналу Vogue. Однако ее свежеиспеченный супруг даже не смог присутствовать на торжестве.

Де Лигту пришлось вернуться на сборы команды Голландии сразу после регистрации брака. В понедельник был сыгран последний контрольный матч против Исландии, который был выигран со счетом 4:0. Горькой пилюлей для новобрачного центрального защитника стало и то обстояте6льство, что он даже не вышел на поле даже после перерыва.

Однако после чемпионата Европы молодожены планируют провести еще одну свадебную церемонию, а затем их ждет медовый месяц.

«Мы планируем большую итальянскую свадьбу в Тоскане», - сообщила Моленаар.

На групповом этапе Нидерланды сначала встретятся с Польшей, затем с Францией и Австрией.

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