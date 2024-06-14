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Видео Грустная реальность: Украина выйдет на ЧЕ, но семьи футболистов вынуждены жить под постоянными бомбежками

rus.postimees.ee
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За свободу своей страны отправились воевать и украинские спортсмены. Многие оставили жизни. Многие стали инвалидами...
За свободу своей страны отправились воевать и украинские спортсмены. Многие оставили жизни. Многие стали инвалидами... Фото: Ruslan Kaniuka/Ukrinform/ABACA

В Украине продолжается кровопролитнейшая война, развязанная Россией. Хоть украинцы пытаются выживать в этом хаосе, но о зверствах страны-агрессора молчать нельзя.

В преддверии стартующего сегодня чемпионата Европы Украинская футбольная федерация опубликовала душераздирающее видео, в котором футболисты сборной рассказывают о том, как война повлияла на их жизни.

«Наши родные города хотели бы провести крупное соревнование, но вместо этого нам приходится бороться за свободу», - говорится в последних кадрах.

«С начала полномасштабной войны мой родной город бомбят день и ночь», - сказал Михаил Мудрик, лучший футболист Украины, родившийся в Краснограде.

Родители 23-летнего игрока по-прежнему живут в Краснограде, веря в победу Украины.

«В Украине нет ни одного футболиста, города, стадиона, площадки или ребенка, которого не затронула бы война», - сказал президент Украинской футбольной федерации Андрей Шевченко.

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