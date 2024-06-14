В Украине продолжается кровопролитнейшая война, развязанная Россией. Хоть украинцы пытаются выживать в этом хаосе, но о зверствах страны-агрессора молчать нельзя.
Видео ⟩ Грустная реальность: Украина выйдет на ЧЕ, но семьи футболистов вынуждены жить под постоянными бомбежками
В преддверии стартующего сегодня чемпионата Европы Украинская футбольная федерация опубликовала душераздирающее видео, в котором футболисты сборной рассказывают о том, как война повлияла на их жизни.
«Наши родные города хотели бы провести крупное соревнование, но вместо этого нам приходится бороться за свободу», - говорится в последних кадрах.
"Our cities would love to host the EUROs, but they are fighting for freedom!"— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) June 13, 2024
13 players from the Ukraine NT address the world before EUROs. Their hometowns have been affected by Russian aggression – they are either damaged or temporarily occupied. pic.twitter.com/TjhsR6h7OS
«С начала полномасштабной войны мой родной город бомбят день и ночь», - сказал Михаил Мудрик, лучший футболист Украины, родившийся в Краснограде.
Родители 23-летнего игрока по-прежнему живут в Краснограде, веря в победу Украины.
«В Украине нет ни одного футболиста, города, стадиона, площадки или ребенка, которого не затронула бы война», - сказал президент Украинской футбольной федерации Андрей Шевченко.