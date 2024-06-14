Видео Грустная реальность: Украина выйдет на ЧЕ, но семьи футболистов вынуждены жить под постоянными бомбежками

В преддверии стартующего сегодня чемпионата Европы Украинская футбольная федерация опубликовала душераздирающее видео, в котором футболисты сборной рассказывают о том, как война повлияла на их жизни.

«Наши родные города хотели бы провести крупное соревнование, но вместо этого нам приходится бороться за свободу», - говорится в последних кадрах.

"Our cities would love to host the EUROs, but they are fighting for freedom!"



13 players from the Ukraine NT address the world before EUROs. Their hometowns have been affected by Russian aggression – they are either damaged or temporarily occupied. pic.twitter.com/TjhsR6h7OS — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) June 13, 2024

«С начала полномасштабной войны мой родной город бомбят день и ночь», - сказал Михаил Мудрик, лучший футболист Украины, родившийся в Краснограде.

Родители 23-летнего игрока по-прежнему живут в Краснограде, веря в победу Украины.

«В Украине нет ни одного футболиста, города, стадиона, площадки или ребенка, которого не затронула бы война», - сказал президент Украинской футбольной федерации Андрей Шевченко.