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Евро-2024 В матче открытия Германия мощно разгромила Шотландию и забила гол в свои ворота

rus.postimees.ee
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Германия - Шотландия.
Германия - Шотландия. Фото: Christian Charisius

В Мюнхене начался чемпионат Европы по футболу. В стартовом матче хозяйка чемпионата Германия мощно разделала Шотландию: 5:1.

Первый гол был забит уже на десятой минуте, автором стал атакующий полузащитник сборной Германии Флориан Вирц. На 19-й минуте атакующий полузащитник немецкой сборной Джамал Мусиала забил второй мяч.

На 45-й минуте красную карточку получил защитник сборной Шотландии Райан Портеус - жестко сфолил на полузащитнике Илкае Гюндогане.

На перерыв команды уходили со счетом 3:0 – третий год был забит на дополнительной минуте первого тайма.

Четвертый гол в ворота Шотландии прилетел от Никласа Фюллькруга на 68-й минуте.

Единственный гол в пользу Шотландии оказался автоголом Германии, который на 87-й минуте забил защитник сборной Антони Рюдигер - 4:1.

Последний, пятый гол был забит Германией на 93-й минуте матча Эмре Джаном. 

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