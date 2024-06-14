Евро-2024 В матче открытия Германия мощно разгромила Шотландию и забила гол в свои ворота

Первый гол был забит уже на десятой минуте, автором стал атакующий полузащитник сборной Германии Флориан Вирц. На 19-й минуте атакующий полузащитник немецкой сборной Джамал Мусиала забил второй мяч.

На 45-й минуте красную карточку получил защитник сборной Шотландии Райан Портеус - жестко сфолил на полузащитнике Илкае Гюндогане.

На перерыв команды уходили со счетом 3:0 – третий год был забит на дополнительной минуте первого тайма.

Четвертый гол в ворота Шотландии прилетел от Никласа Фюллькруга на 68-й минуте.

Единственный гол в пользу Шотландии оказался автоголом Германии, который на 87-й минуте забил защитник сборной Антони Рюдигер - 4:1.

Последний, пятый гол был забит Германией на 93-й минуте матча Эмре Джаном.