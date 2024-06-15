Евро-2024 Что это было? Испания с легкостью одолела бронзовых призеров чемпионата мира

Несмотря на то, что хорваты, по статистике, больше владели мячом, испанцы забивали голы один за другим.

Первый гол в ворота хорватов был отправлен на 29-й минуте, отличился нападающий Альваро Мората. Почти сразу - на 32-й минуте Фабиан Руис забил второй гол.

На перерыв команды отправились со счетом 3:0 – третий гол на 45+2-й минуте хорватам забил защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль.

Во втором тайме хорватская сборная отчаянно пыталась отыграться, но безуспешно. Гол был забит благодаря назначенному в ворота Испании пенальти - очень спорный момент, за что его назначили, однако хорватам не повезло и тут: гол отменили после просмотра VAR. Как оказалось, VAR рассмотрел, что Перишич до удара вбежал в штрафную.

Оставшееся до финального свистка время игра замерла - команды просто тянули время. Итоговый счет 3:0. Хорваты стали первой на ЧЕ командой, не забившей ни одного гола в ходе матча.

Напомним, что сегодняшний матч группы A между Венгрией и Швейцарией завершился со счетом 1:3.