Евро-2024 Албания сцепилась с Италией: сразу два рекорда чемпионата Европы

Первый гол матча забил полузащитник сборной Албании Недим Байрами – его гол, забитый на первой минуте в ворота итальянцев, стал самым быстрым голом в истории чемпионатов Европы.

Этот матч принес еще один рекорд – по количеству голов, забитых в первые 16 минут матча.

Уже на 11-й минуте матча Лоренцо Пеллегрини, защитник сборной Италии, сравнял счет, а на 16-й минуте Никола Барелла вывел Италию вперед – 2:1. За 16 минут было забито три гола. Гол Албании оказался первым и единственным за всю игру.

Не обошлось без желтых карточек – на 21-й минуте «горчичник» получил Лоренцо Пеллегрини, а на 51-й и 52-й минутах желтые карточки получили Риккардо Калафьори и Армандо Броя. Через 25 минут карточку показали Арберу Ходже. По две карточки у каждой команды.

В последние минуты игры албанцы отчаянно пытались пробить защиту соперников, но безуспешно. Албания - Италия - 1:2.