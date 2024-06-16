Евро-2024 Сербы отчаянно сопротивлялись, но англичане были безжалостны

Первый и, как оказалось, победный гол в ворота сербов на 13-й минуте матча забил полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем.

Какими-то яркими моментами игра тоже не порадовала – на 39-й минуте желтую карточку получил сербский игрок Неманья Гудель. Еще одна желтая карточка была показана на 75-й минуте Душану Тадичу за фол против Фодена.

Во втором тайме сербы пытались пресссинговать, но ни один созданный момент реализован не был.

В последние минуты сербы, пытаясь отыграться, устроили настоящую свалку у ворот британцев, но Пикфорд отбился от всех атак.

Финальный счет матча Англия - Сербия 1:0. Англия набирает три очка и занимает лидирующую позицию в группе С.

Напомним, что сегодня также состоялись матчи группы D и С. В Группе D играли Польша и Нидерланды 1:2, в группе С Словения и Дания сыграли вничью 1:1.