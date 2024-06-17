Евро-2024 Англия и Сербия установили антирекорд ЧЕ за последние 44 года

Англия и Сербия, встретившиеся в группе С, завершили матч со счетом 1:0 в пользу англичан. Причем англичане, считавшиеся явными фаворитами, никак не могут радоваться такому матчу.

Дело в том, что на протяжении всей встречи англичане смогли нанести по воротам сербов всего пять ударов. При этом они весьма успешно действовали в обороне, поскольку сербы смогли атаковать их ворота лишь шесть раз. Однако именно эти показатели и являются антирекордом.

Ни в одном матче чемпионата Европы начиная с 1980 года не было совершено так мало атак. Тем самым вчерашнюю встречу сборных Англии и Сербии можно назвать одной из скучнейших в истории ЧЕ.

11 - There were just 11 shots between Serbia (6) and England (5) tonight, the lowest of any game at the EUROs on record (since 1980). Boring. pic.twitter.com/gztaYjqvuh — OptaJean (@OptaJean) June 16, 2024

Несмотря на эту картину, Англия сумела набрать три очка и стала лидером группы С. За ней следуют Дания и Словения (по одному очку), а Сербия будет биться за баллы в следующем туре.