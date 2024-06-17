Евро-2024 Сюрпризы группы Е: Украину вынесли румыны, у Бельгии отменили два гола

В первом матче Украина, которая считалась фаворитом этого матча, разгромно проиграла румынам – 0:3. В первом тайме украинцы пытались атаковать, чаще владели мячом, но уже на 29-й минуте в их ворота был забит первый гол, автором которого стал Николае Станчу.

Капитан и полузащитник сборной Румынии Николае Станчу назвал этот гол лучшим в карьере:

«Я знаю себя и своих товарищей по команде, поэтому скажу точно: мы не будем бурно праздновать эту победу. Сейчас мы думаем только о матче с Бельгией. Лучший гол в карьере. Матчи за сборную — все для меня. Забить на Евро и победить в таком стиле… Просто невероятно», - сказал Станчу после матча.

К сожалению, отыграться в этом матче украинцы не смогли, еще два гола были забиты в ворота украинцев в первые 15 минут второго тайма – от Рэзвана Марина, а затем, через пять минут, от Дениса Дрэгуша.

Евро-2024, Украина-Румыния. Фото: IMAGO/Revierfoto

Второй матч группы состоялся между Бельгией и Словакией. В этой игре также не обошлось без неожиданностей – первый гол словаки закатили на седьмой минуте, автор Иван Шранц. На 56-й минуте Ромелу Лукаку, нападающий бельгийской сборной, отыгрывается, но радость болельщиков оказалась преждевременной: гол отменили из-за того, что бельгиец оказался «вне игры». Счет 0:1 в пользу словаков.

На 86-й минуте Лукаку вновь пользуется возможностью и отправляет красивейший гол в ворота противника, и возникает томительная пауза - многим показалось, что этот гол снова отменят. И да... повторный просмотр момента показал, что была допущена ошибка и гол отменили.

Счет по-прежнему 0:1 в пользу словаков.

Добавленное время ситуацию в пользу бельгийцев не изменило - несмотря на отчаянные атаки, словаки оказались сильнее.