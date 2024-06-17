Евро-2024 Австрия подарила французам победу, а Мбаппе, похоже, сломали нос и вручили желтую карточку

Все интересное с точки зрения счета произошло в первом тайме: во второй половине первого тайма Австрия нечаянно помогла французам – автогол от Максимилиана Вебера на 38-й минуте принес французам заветное преимущество. Зато игра оживилась. Но ненадолго.

Во втором тайме французы атакуют, соперники в основном защищаются. Была надежда на штрафной от австрийцев, но тоже обошлось без гола. Тем не менее, во второй половине матча Австрия пытается играть на поле противника и перехватить инициативу. И постепенно разыгрывается, предпринимая атаку за атакой.

На 78-й минуте попытка атаковать ворота французов, но в итоге получилось лишь столкновение с вратарем французов Майком Меньяном - удар был настолько сильным, что на поле поспешили медики обеих команд. Виновник столкновения - Кристоф Баумгартнер - получил желтую карточку.

82-я минута - опаснейший момент у ворот австрийцев - Мбаппе атакует, но вратарь отбивается.

А затем у Мбаппе начинается череда сильнейших столкновений, в одном из них он так влетел носом в плечо Дансо, что на поле вновь выбежала бригада медиков. Мбаппе покинул поле. Если это перелом носа, про ближайшие матчи Мбаппе может забыть. Однако уже через две минуты он вернулся на поле и тут же получил желтую карточку - поскольку вернулся без разрешения арбитра. И Мбаппе снова увели с поля - под неистовство на трибунах.

За всю эту историю было добавлено девять минут, которые прошли ярко, но непродуктивно - Дансо получил желтую карточку за то, что сбил Жиру в атаке французов. Но все усилия забить мяч успеха не принесли никому. Австрия не отыгралась за нелепый автогол, французы не забили.

Счет 0:1 в пользу Франции.