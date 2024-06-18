Накануне второго матча группы С чемпионата Европы (Сербия-Англия) болельщики сборной Сербии скандировали на улицах Гельзенкирхена имя президента России Владимира Путина.
Видео ⟩ Сербские болельщики скандировали накануне матча имя Путина
И все это происходит в то время, когда российские войска продолжают полномасштабное вторжение в Украину, начавшееся в феврале 2022 года. Президент Сербии Александр Вучич неоднократно защищал Путина, одновременно угрожая вторгнуться в соседнее Косово.
Перед матчем напряжение буквально висело в воздухе: группа болевших за Англию хулиганов ворвалась в бар, где около 30 сербов наслаждались летней выпивкой. Вплоть до момента прибытия 200 полицейских англичане забрасывали сербских болельщиков стульями и столами.
В матче, который состоялся в минувшее воскресенье, Сербия проиграла Англии – 0:1.
Serbian fans in Gelsenkirchen chant VLADIMIR PUTIN.— Based Serbia (@SerbiaBased) June 17, 2024
🇷🇸🇷🇺#EURO2024 pic.twitter.com/xqlOiPSsPQ