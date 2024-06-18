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Видео Сербские болельщики скандировали накануне матча имя Путина

rus.postimees.ee
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Сербские болельщики не стесняются.
Сербские болельщики не стесняются. Фото: IMAGO/Alexey Filippov

Накануне второго матча группы С чемпионата Европы (Сербия-Англия) болельщики сборной Сербии скандировали на улицах Гельзенкирхена имя президента России Владимира Путина.

И все это происходит в то время, когда российские войска продолжают полномасштабное вторжение в Украину, начавшееся в феврале 2022 года. Президент Сербии Александр Вучич неоднократно защищал Путина, одновременно угрожая вторгнуться в соседнее Косово.

Перед матчем напряжение буквально висело в воздухе: группа болевших за Англию хулиганов ворвалась в бар, где около 30 сербов наслаждались летней выпивкой. Вплоть до момента прибытия 200 полицейских англичане забрасывали сербских болельщиков стульями и столами.

В матче, который состоялся в минувшее воскресенье, Сербия проиграла Англии – 0:1.

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