Евро-2024 У Мбаппе перелом носа. Возможно, он несколько недель не сможет выйти на поле

Напомним, что в ходе матча 25-летний Мбаппе столкнулся с австрийским защитником Кевином Дансо. Удар был настолько силен, что у Мбаппе хлынула из носа кровь. Как оказалось, нос сломан.

Мбаппе доставили в больницу, после осмотра выяснилось, что операция не нужна. Это подтвердил журналистам президент Футбольного союза Франции Филипп Диялло. Однако Мбаппе не примет участия в ближайших матчах.

Это значит, что футболист пропустит две оставшиеся игры группового этапа: против Нидерландов в пятницу и Польши в следующий вторник. В то же время отмечается, что, поскольку у Мбаппе диагностирован перелом носовой кости, ему, возможно, придется пару недель провести без игр. Это значит, что Франции придется пробиваться в четвертьфинал без помощи Мбаппе, пишет Le Figaro.