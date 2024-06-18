Евро-2024 Великолепный гол 19-летнего футболиста вывел сборную Турции вперед

В первом тайме команды обменялись голами и ушли на перерыв со счетом 1:1. Первый гол на 25-й минуте забил защитник турецкой сборной Мерт Мюльдюр. Спустя минуту в ворота грузин прилетел еще один мяч – уже от атакующего полузащитника Кенана Йылдыза, однако система VAR отменила гол, зафиксировав положение «вне игры». На 32-й минуте нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе сумел отыграться сравнял счет.

Второй тайм проходит в борьбе. И на 65-й минуте 19-летний полузащитник турецкой сборной Арда Гюлер забивает красивейший гол Грузии: перехват на чужой половине, а затем Гюлер забирает мяч и из-за штрафной исполняет обводящий удар в дальнюю девятку.

И уже через четыре минуты Грузия создает опаснейший момент у турецких ворот, и лишь чудо спасло турецкую команду от гола.

До конца матча турки полностью контролируют ситуацию. Попытки грузин отвоевать мяч не удаются, но и к воротам они больше не пускают: несмотря на атаки футболистов турецкой сборной, вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили успешно защищается.

На четвертой минуте добавленного времени (6 минут) Грузия едва не реализовала гол в ворота Турции, но мяч, пущенный Кочорашвили, пролетел мимо ворот.

На шестой минуте добавленного времени еще одна мощнейшая атака грузин, но удача в этот раз оказалась не на стороне Грузии.

Потому что турки закатили третий гол в совершенно пустые ворота! Керем Арктюркоглу воспользовался выходом вратаря со своей зоны

3:1!