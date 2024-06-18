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Видео Турецкий футболист побил рекорд Криштиану Роналду и вошел в историю!

rus.postimees.ee
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Арда Гюлер вошел в историю чемпионата Европы.
Арда Гюлер вошел в историю чемпионата Европы. Фото: ALBERTO PIZZOLI

19-летний Арда Гюлер стал самым молодым автором гола (19 лет, 114 дней) в своем дебютном матче на Евро-2024. Тем самым форвард турецкой национальной команды вошёл в историю чемпионатов Европы.

Ранее этот рекорд принадлежал Криштиану Роналду – свой первый гол на евро он забил в возрасте 19 лет 128 дней.

Гюлер стал третьим тинейджером, которому удалось забить в своём дебютном матче на Евро, после Ференца Бене и Криштиану Роналду.

Напомним, что сегодня Гюлер оформил великолепный гол в ворота Грузии, а матч турецкая сборная выиграла со счетом 3:1.

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