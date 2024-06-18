Видео Турецкий футболист побил рекорд Криштиану Роналду и вошел в историю!

Ранее этот рекорд принадлежал Криштиану Роналду – свой первый гол на евро он забил в возрасте 19 лет 128 дней.

Гюлер стал третьим тинейджером, которому удалось забить в своём дебютном матче на Евро, после Ференца Бене и Криштиану Роналду.

Напомним, что сегодня Гюлер оформил великолепный гол в ворота Грузии, а матч турецкая сборная выиграла со счетом 3:1.