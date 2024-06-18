19-летний Арда Гюлер стал самым молодым автором гола (19 лет, 114 дней) в своем дебютном матче на Евро-2024. Тем самым форвард турецкой национальной команды вошёл в историю чемпионатов Европы.
Видео ⟩ Турецкий футболист побил рекорд Криштиану Роналду и вошел в историю!
Ранее этот рекорд принадлежал Криштиану Роналду – свой первый гол на евро он забил в возрасте 19 лет 128 дней.
Гюлер стал третьим тинейджером, которому удалось забить в своём дебютном матче на Евро, после Ференца Бене и Криштиану Роналду.
Напомним, что сегодня Гюлер оформил великолепный гол в ворота Грузии, а матч турецкая сборная выиграла со счетом 3:1.