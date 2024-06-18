Евро-2024 Португалия на последних минутах выцарапала победу у чехов

Первый тайм оказался откровенно неинтересным - не было забито ни одного гола, не было создано ни одного момента. Португалия периодически атаковала ворота чехов, но безуспешно. Возможно, свою роль сыграла и погода – во время игры шел проливной дождь, футболисты часто поскальзывались и ошибались.

Второй тайм поначалу не предвещал сенсаций, но так шло лишь до 57-й минуты, когда Патрик Шик получил желтую карточку, а португальцы попытались реализовать штрафной, который исполнил Роналду.

Вратарь чешской сборной Индржих Станек сумел отразить удар.

После этого португальцы взялись за дело серьезно и устроили чешской команде настоящий прессинг. Но получилось наоборот: на 62-й минуте чехи закатили гол португальцам. Отличился Лукаш Провод. 1:0.

Португалия пыталась отыграться, но единственный гол, который заработала сборная, получился благодаря чехам: Станек пытался выбить мяч из ворот, но попал в своего же защитника, который отразил мяч в сетку. 1:1.

Атака за атакой от португальцев, но Индржих Станек творит чудеса и отбивает все мячи.

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Последние десять минут матча стали весьма жаркими, португальцы не перестают прессинговать, чехи не отстают и перехватывают инициативу.

87-я минута матча - наконец-то Португалия закатила гол, но арбитр его отменил - вне игры.

Последние минуты и четыре минуты дополнительного времени - сплошные атаки и наконец Португалия все же добилась своего и вышла вперед - 2:1.