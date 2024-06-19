Евро-2024 Огненный матч – Албания не сдалась хорватам, ничья на последних минутах!

Напомним, что в первом туре сборная Хорватии с крупным счетом проиграла Испании - 0:3. И первый тайм также не предвещал побед: быстрый гол в ворота Хорватии был забит полузащитником сборной Албании Казимом Лячи уже на 11-й минуте. И, несмотря на попытки хорватов переломить ситуацию, на перерыв команды уходили со счетом 0:1.

Хорваты сумели отыграться только во втором тайме, на 74-й минуте - до этого устроив настоящий прессинг албанцам, которые никак не хотели поддаваться. Автор гола - Андрей Крамарич. 76-я минута - и снова гол, правда, не от вошедших во вкус хорватов. Автогол в созданной у ворот давке забил Клаус Гясуля - полузащитник сборной Албании.

В добавленное время не повезло Доминику Ливаковичу - ему разбили нос. В последние минуты перед воротами хорватов проходит настоящее кровопролитие, Албания рвется отыграться, и это получается - Клаус Гясуля исправляется за автогол и забивает хорватам. Счет 2:2.