Евро-2024 Германия сломала традицию и устроила хорошую трепку венграм

Жарко стало с первых минут – обе сборные не собирались играть мягко. Более того, венгры никогда не были для немцев простыми соперниками: до этого команды уже встречались на прошлом чемпионате Европы и тоже на групповом этапе. Уже тогда Германия едва не проиграла, матч был завершен со счетом 2:2.

Кстати, в Лиге наций Германии также сильно не везло именно с венгерской командой. И сегодняшний матч также проходил крайне напряженно – опаснейший момент для немцев был создан уже на 17-й секунде! Спасло команду от гола лишь чудо – исполнить гол Роланду Шаллаи, полузащитнику сборной Венгрии, помешало мастерство голкипера немецкой сборной Мануэля Нойера.

Тем не менее, первый гол забила Германия. На 23-й минуте полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала воспользовался ошибками венгров в штрафной и забил гол.

Начало второго тайма проходит возле ворот венгров в активных атаках. И тактика срабатывает: на 67-й минуте капитан сборной Германии Илкай Гюндоган пробивает венгерскую оборону и забивает второй гол – 2:0!

74-я минута - еще один опаснейший момент для венгров после удара вингера немецкой сборной Лероя Сане - это был суперсейв вратаря венгров, который в буквальном смысле спас ворота.

Все попытки венгерской сборной забить хотя бы один гол безуспешны. Игра становится агрессивнее, рефери раздает желтые карточки, но...

Германия - Венгрия 2:0.