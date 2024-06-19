Евро-2024 Швейцария и Шотландия в полном травм матче так и не выяснили, кто сильнее

Матч начинается довольно неожиданно – с автогола центрального защитника сборной Швейцарии Фабиана Шера, забитого на 15-й минуте. Он случайно подставил ногу в момент розыгрыша, мяч отскочил и попал в свои же ворота.

Уже через три минуты Шер и защитник шотландцев Энтони Ралстон. Удар настолько сильный, что на поле поспешили медики. После оказания первой помощи игроки продолжили матч.

На 26-й минуте Джердан Шакири, полузащитник сборной Швейцарии, отправляет красивейший гол в ворота шотландцев. 1:1.

Кстати, Шакири становится рекордсменом: он забил свой десятый гол на крупных турнирах, и это больше, чем у Роберто Баджо (9), Робина ван Перси (9), Фернандо Торреса (9), Патрика Клюйверта (8), Руда ван Нистелроя (8), Карима Бензема (7), Уэйна Руни (7), Златана Ибрагимовича (6), Майкла Оуэна (6) или Рауля (6).

Буквально сразу попытка отыграться и мяч залетает в ворота шотландцев. Но после пересмотра момента гол отменяют – вне игры.

Второй тайм становится агрессивнее – на 59-й минуте у Шотландии опаснейший момент, соперники едва не забили гол в пустые ворота. Почти сразу после этого серьёзно травмируется Киран Тирни, защитник Шотландии. Он крайне неудачно наступил на ногу – его уносят с поля на носилках.

Швейцария на 81-й минуте забивает Шотландии, но гол не засчитывают из-за офсайда. Это ничуть не обескуражило швейцарцев, которые лишь усилили атаку. Шотландия тоже не отстает - им очень нужно победить. На 87-й минуте атака на ворота Швейцарии, но голкипер отбивается.

В последние минуты сражение идет не на жизнь, а на смерть, Шотландия атакует. Но финальный свисток и счет остается 1:1.