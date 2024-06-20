Евро-2024 Из-за воинственных фанатов Сербия угрожает уехать с чемпионата Европы

В матче, который проходил в Гамбурге, внимание привлекли болельщики обеих команд. Якобы с трибун послышались крики: «Убейте сербов!»

Президент Футбольного союза Сербии Йован Сурбатович теперь требует от УЕФА жесткой реакции. Если Хорватию и Албанию не накажут, он пригрозил, что сборная Сербии вообще покинет чемпионат Европы.

«Мы уверены, что санкции последуют, потому что УЕФА уже выгнал с турнира так называемого албанского журналиста», - заявил Сурбатович отечественным СМИ.

Он имел в виду журналиста, который в телетрансляции делал провокационные жесты в сторону сербских фанатов. Его аккредитация была аннулирована.

Однако сербские болельщики тоже далеко не ангелы. УЕФА оштрафовал их союз уже на 14 500 евро, поскольку и накануне и во время матча с англичанами они нарушали правила.

Например, размахивали флагами с картой, на которой Косово было частью Сербии. Кроме того, с трибун швыряли на поле разные вещи.

Сербия, проигравшая с нулевым счетом в стартовом матче, сегодня продолжает чемпионат Европы в игре против Словении. Во втором матче группы С встретятся Англия и Дания.