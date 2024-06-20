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Евро-2024 Два идеальных гола первого тайма матча Англия-Дания

rus.postimees.ee
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Гарри Кейн забивает гол.
Гарри Кейн забивает гол. Фото: IMAGO/Frank Heinen/rscp-photo

Начался матч чемпионата Европы по футболу между Данией и Англией (группа «С»). И сразу же в первом тайме было забито два красивейших гола.

Первый гол на 18-й минуте забил Гарри Кейн - Уокер неожиданно перехвати мяч у датского нападающего Кристиансена. Молниеносный пас англичанина приземлился прямо на ногу Гарри Кейну. Конечно, Кейн не промахнулся!

Ответный гол не менее красив – Мортен Юльманн примерно в 30 метрах от ворот получил пас от Кристиансена и пробил в левый нижний угол. Рикошет от стойки и – гол!

Счет 1:1. Ждем второй тайм.

Мортен Юльманн и Джуд Беллингем бьются за мяч.
Мортен Юльманн и Джуд Беллингем бьются за мяч. Фото: Javier Soriano
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