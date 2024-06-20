Евро-2024 Два идеальных гола первого тайма матча Англия-Дания

Первый гол на 18-й минуте забил Гарри Кейн - Уокер неожиданно перехвати мяч у датского нападающего Кристиансена. Молниеносный пас англичанина приземлился прямо на ногу Гарри Кейну. Конечно, Кейн не промахнулся!

Ответный гол не менее красив – Мортен Юльманн примерно в 30 метрах от ворот получил пас от Кристиансена и пробил в левый нижний угол. Рикошет от стойки и – гол!