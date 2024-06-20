Евро-2024 Сборные Дании и Англии завершили матч на равных

В самом начале второго тайма Букайо Сака создает опаснейший момент у ворот датчан – еще секунда и Каспер Шмейхель проспал бы второй гол. И сразу же еще одна атака англичан – Дания просто не успевала реагировать. От гола спасла штанга.

Между тем тренер англичан Гарет Саутгейт обновил линию атаки и датчанам стало трудно обороняться. Однако на 84-й минуте датчанам удалось перехватить мяч, и они попытались реализовать возможность. Причем четырежды – четыре раза у них была возможность забить и ни одна попытка не оказалась успешной.

Дальше все развивается по стандартной схеме и без голов – осторожная игра, которая оставила матч с ничейным счетом.

Англия сейчас остается первой в группе.