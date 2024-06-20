Евро-2024 Итальянцы не выдержали прессинга Испании, забили автогол и больше ничего не смогли

23-я минута – еще один опаснейший момент у ворот итальянцев, и еще раз – Доннарумма творит чудеса, спасая команду.

Испанцы не собираются отступать – они не дают итальянцам мяч и постоянно идут в атаку. До конца первого тайма они полностью контролируют ситуацию и беспрерывно атакуют ворота итальянцев. Хотя итальянцы успели каким-то чудом провести свои шесть атак.

Второй тайм начинается с желтой карточки самому фолящему игроку матча итальянскому полузащитнику Брайану Кристанте за то, что наступил на ногу Родри.

Испанцы продолжают прессинг и не дают итальянцам даже коснуться мяча. Результат прессинга – попытка атаковать ворота, но Доннарумма вновь отбивается.

Автогол этого матча – испанцы так заморочили соперников, что итальянцы закатили гол в свои же ворота. Доннарумма отбил очередной мяч, но мяч ударился о колено Риккардо Калафьори и летит в ворота.

Игра идет практически в воротах итальянцев – настоящее побоище! Ощущение, что после перерыва у испанцев открылось второе дыхание. Игра у сборной Италии совсем не клеится, ситуацию отчаянно спасает Доннарумма.

На 66-й минуте итальянцы наконец забирают мяч и пытаются что-то сделать. Обошлось без чудес, испанцы быстро вернули контроль и продолжили свою игру. Ненадолго: итальянцы снова пробуют перехватить инициативу. А испанцы отбирают, и снова прострел в ворота Италии!

Штрафной у итальянцев не получается.

Последние минуты матча в сумасшедшем напряжении, но ситуация не меняется - не идет сегодня игра у сборной Италии. Один из лучших футболистов этой игры - Джанлуиджи Доннарумма, голкипер итальянцев, который героически держал оборону. Без него в ворота Италии залетело бы намного больше мячей.