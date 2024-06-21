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Классная защитная маска Мбаппе не соответствует правилам

rus.postimees.ee
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Килиан Мбаппе сейчас должен носить специальную маску, защищающую сломанный нос.
Килиан Мбаппе сейчас должен носить специальную маску, защищающую сломанный нос. Фото: JENS SCHLUETER / UEFA HANDOUT

Звезда французского футбола Килиан Мбаппе в первом матче своей сборной на чемпионате Европы сломал нос. Теперь ему придется выступать на турнире в специальной защитной маске.

Капитан сборной Франции получил травму в стартовом матче чемпионата Европы против Австрии: Мбаппе столкнулся с центральным защитником Кевином Дансо. После матча стало известно, что Мбаппе придется сделать операцию, но сделают ее после того, как для французов закончится финал чемпионата Европы.

До тех пор, чтобы было возможно играть, Мбаппе придется носить специальную маску. Хотя поначалу предполагали, что ее изготовление возьмет много времени, Мбаппе уже вовсю тренируется.

По сообщению французского издания L'Equipe, эта маска противоречит правилам, и чиновники УЕФА точно не допустят Мбаппе на поле. Дело в том, что маска должна быть одного цвета и на ней не должно быть эмблем какой-либо страны или компании.

Понятно, что нынешняя маска Мбаппе используется только для участия в тренировках. Уже заранее было известно, что, по мнению врачей, Мбаппе сможет вернуться на поле не раньше 1/8 финала. Поэтому матчи группового этапа с Нидерландами и Польшей будут пропущены.

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