ЕВРО-2024 Сборная Украины одержала победу над Словакией во втором туре чемпионата Европы

Словаки начали встречу более активно и создали несколько очень опасных моментов у ворот Анатолия Трубина. Украинскому вратарю пришлось даже выручать команду после ударов Лукаша Гараслина и Ивана Шранца.

На 18-й минуте подопечные Франческо Кальцоны добились успеха и вышли вперед.

После пропущенного гола команда Сергея Реброва начала перехватывать инициативу и несколько раз опасно атаковать ворота соперника. Лучший шанс был у сборной Украины на 34-й минуте, когда Александр Тымчик пробил низом в дальнюю штангу с правого края штрафной.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе словаков, но уже в начале второго тайма украинцам удалось сравнять счет. На 54-й минуте Николай Шапаренко точно пробил в ближний угол в одно касание после прострела Александра Зинченко с левого фланга. Это первый гол команды Украины на Евро-2024.

Украинцы не остановились и продолжили давление на ворота словаков, что увенчалось успехом. На 80-й минуте Роман Яремчук, который вышел на замену вместо Артема Довбика, протолкнул мяч в ворота Мартина Дубравки после отличного заброса от Шапаренко.

В конце матча словаки большими силами пошли вперед, но спастись от поражения не смогли. Это первая победа сборной Украины на Евро-2024.