ЕВРО-2024 Австрия одержала первую победу на Евро-2024, обыграв Польшу

В первом туре поляки проиграли Нидерландам - 1:2, Австрия с минимальным счетом уступила Франции - 0:1.

Австрийцы с первых минут захватили инициативу и уже на 9-й минуте открыли счет.

Филипп Мвене сделал подачу с левого фланга в вратарскую, а Гернот Траунер отправил мяч головой в сетку.

На 30-й минуте поляки смогли сравнять счет, после подачи Петра Зелиньского. Ян Беднарек пробил, и мяч отскочил к Кшиштофу Пёнтеку, который протолкнул его в ворота.

На 67-й минуте австрийцы снова вышли вперед. Александер Прасс отдал пас в штрафную, и Кристоф Баумгартнер, приняв мяч, пробил из-под защитника в нижний угол ворот.

На 79-й минуте Марсель Забитцер ворвался в штрафную и упал после контакта с польским вратарем Щенсным. Судья назначил пенальти, который уверенно реализовал Арнаутович.

Сборная Австрии одержала первую победу на Евро-2024 и вышла на третье место в группе D. Поляки после двух матчей остались без набранных очков и практически лишились шансов на выход из группы.