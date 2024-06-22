Евро-2024 Турки разгромно продули Португалии

Последний раз команды пересекались в плей-офф квалификации на ЧМ-2022, и тогда португальцы обыграли турков 3:1. Но сейчас турки, воодушевленные победой над Грузией, сдаваться не собираются.

И уже в самом начале первого тайма создали потрясающий момент: полузащитник турецкой сборной Мухаммед Керем Актюркоглу едва не влетел с мячом в ворота Португалии.

Но на 22-й минуте оборона турков пробита – Бернардо Силва открыл счет. И на 29-й минуте турки забивают мгновенный автогол в свои ворота: Самет Акайдын случайно толкнул мяч, вратарь выбежал на поле, спохватившись, они оба попытались выбить мяч, но было поздно. Автогол - ):2.

30-я минута – попытка отыграться, но португальцы отбиваются.

На 41-й минуте турки в ходе отчаянной борьбы отбирают мяч у португальцев и сразу же атакуют ворота, но вратарь Португалии отражает атаку.

Первый тайм проходит достаточно напряженно – рефери показывает пять желтых карточек.

На перерыв команды уходят со счетом 0:2. Кстати, в первом тайме рефери пять раз показал желтые карточки.

Второй тайм начинается с усиленного прессинга португальцев и да – третий гол залетает в ворота Турции, причем атака была такая, что у вратаря не было шансов отбить мяч.

На 81-й минуте турки пытаются разыграться атаку возле ворот португальцев, но португальцы отбиваются. Арда Гюлер, отличившийся в матче с Грузией, в этот раз, к сожалению, своей команде не помог, несмотря на то, что с его выходом на поле игра турецкой сборной оживилась.

Тем не менее, португальцы оказались сильнее: в этом матче туркам не дали забить ни одного гола. Финальный счет 3:0, у Португалии первое место в группе.