Фото Во время матча Португалии и Турции на поле творились странные вещи

Чтобы не привлекать лишнего внимания к фанатам, прорывающимся на поле, операторов просят не снимать подобные моменты. Однако в матче Турции и Португалии это было сделать нереально - на поле как минимум трижды выбегали посторонние и охране со стюардами приходилось устраивать настоящую погоню, чтобы не помешать матчу и удалить посторонних со стадиона.