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Фото Во время матча Португалии и Турции на поле творились странные вещи

rus.postimees.ee
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Охрана во время матча гонялась за пареньком, выскочившим на поле.
Охрана во время матча гонялась за пареньком, выскочившим на поле. Фото: Kenzo Tribouillard

В ходе матча Португалии с Турцией стюардам и охране пришлось поработать. Криштиану Роналду стал настоящим магнитом – чтобы увидеть звезду, болельщики шли на многое.

Чтобы не привлекать лишнего внимания к фанатам, прорывающимся на поле, операторов просят не снимать подобные моменты. Однако в матче Турции и Португалии это было сделать нереально - на поле как минимум трижды выбегали посторонние и охране со стюардами приходилось устраивать настоящую погоню, чтобы не помешать матчу и удалить посторонних со стадиона.

Тем не менее, кому-то повезло: Роналду успел сфотографироваться с решительным пареньком, прорвавшимся на поле.

Селфи с форвардом Португалии Криштиану Роналду. Успел!
Селфи с форвардом Португалии Криштиану Роналду. Успел! Фото: INA FASSBENDER
Это настоящая радость - увидеть звезду.
Это настоящая радость - увидеть звезду. Фото: PATRICIA DE MELO MOREIRA
Смелого паренька поймали не сразу.
Смелого паренька поймали не сразу. Фото: FRIEDEMANN VOGEL
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