В ходе матча Португалии с Турцией стюардам и охране пришлось поработать. Криштиану Роналду стал настоящим магнитом – чтобы увидеть звезду, болельщики шли на многое.
Фото ⟩ Во время матча Португалии и Турции на поле творились странные вещи
Чтобы не привлекать лишнего внимания к фанатам, прорывающимся на поле, операторов просят не снимать подобные моменты. Однако в матче Турции и Португалии это было сделать нереально - на поле как минимум трижды выбегали посторонние и охране со стюардами приходилось устраивать настоящую погоню, чтобы не помешать матчу и удалить посторонних со стадиона.
Тем не менее, кому-то повезло: Роналду успел сфотографироваться с решительным пареньком, прорвавшимся на поле.