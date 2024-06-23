Евро-2024 Немцы преподнесли расслабившимся швейцарцам сюрприз на последних минутах матча

За первое место в группе бились Швейцария и Германия. Первый тайм прошел достаточно спокойно, несмотря на явное преимущество немецкой сборной: они владели мячом примерно 60% времени. Однако Швейцария прекрасно держалась в обороне и даже сумела достойно ответить на гол от полузащитника сборной Германии Роберта Андриха.

Андрих забил первый гол этого матча уже на 17-й минуте. Однако после просмотра VAR гол отменили.

Через десять минут – на 28-й минуте - Швейцария прекрасно отыгрывается. Мяч в ворота Германии забил Дан Ндой, буквально за три минуты до этого получивший желтую карточку. Через минуту швейцарцы создают еще один опаснейший момент у ворот Германии – немцы едва не получили второй гол в свои ворота.

На перерыв команды ушли со счетом 1:0 в пользу Швейцарии.

Шотландия и Венгрия в своем матче счет не открыли.

Во втором тайме Германия начинает атаковать. В какой-то момент одна из ее атак едва не увенчалась успехом. Если бы не Янн Зоммер, вратарь сборной Швейцарии, счет стал бы 1:1.

Несмотря на все атаки Германии, Швейцария забивает второй гол в ворота соперника. Правда, радость недолгая - вне игры. Вторая атака - и тут мяч уже уверенно летит в сетку, но Мануэль Нойер, вратарь сборной Германии, отбивается.

И вот оно: немцы отыгрываются и становятся первыми в турнирной таблице. автор гола Никлас Фюллькруг. Счет 1:1.

У Шотландии с Венгрией матч куда драматичнее: в ходе игры на 70-й минуте столкнулись нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга и вратарь сборной Шотландии Ангус Ганн. Варгу унесли с поля на носилках.

Венгерский форвард Барнабас Варга (19) падает после жуткого столкновения с вратарем сборной Шотландии. Фото: Miguel Medina

Из-за этого происшествия арбитры добавили 10 минут.

Концовка этого матча также получила неожиданную развязку: на последней компенсированной минуте гол забил нападающий сборной Венгрии Кевин Чобот. Победа венгров 1:0.