Евро-2024 Какой матч! Итальянцы буквально на последних секундах устроили ничью и вышли в плей-офф

Первый тайм в матче хорватов и итальянцев завершился без голов, несмотря на отчаянные попытки обеих команд.

Испанцы в первом тайме повели со счетом 1:0.

Второй тайм в матче Хорватии и Италии начался живее: хорваты в основном работают у ворот соперника.

На 52-й минуте мяч после удара Крамарича в штрафной попал в руку Фраттези – пенальти.

Пенальти бьет Модрич. Против Доннаруммы – одного из лучших вратарей этого Евро. И да, Доннарумма не подвел – отбил мяч, отправленный Лукой Модричем. Однако тут же последовал второй прострел от Модрича – Доннарумма отбивается, и мгновенно Модрич реагирует, и, пока голкипер Италии пытается подняться, отправляет в ворота Италии третий мяч подряд – гол!

Однако хорваты слишком легко подпускают к своим воротам – защитник сборной Италии Алессандро Бастони едва не забил гол, пока соперники отвлекались непонятно на что.

67-я минута – опаснейший момент возле ворот Хорватии, но голкипер хорватов Ливакович успевает отбить. Итальянцы не унимаются и беспрестанно атакуют ворота соперников. Хорваты начали играть вне правил – арбитр показал две желтые карточки за пару минут.

Второй тайм продолжается бешеным побоищем - итальянцы отчаянно пытаются избежать провала, хорваты не стесняются применять нечестные приемы. Еще две желтые карточки за пять минут хорватам.

У итальянцев два голевых момента и оба - мимо!

95-я минута - штрафной в ворота Италии. Мимо! Хорваты перехватывают инициативу и тянут время на половине итальянцев.

Однако на последних секундах, казалось бы, совершенно неудачной для Италии игры, происходит чудо: на последних секундах итальянцы забивают гол! 1:1. Фантастическая концовка матча.

Испания в своем матче обыграла Албанию, 1:0.

В турнирной таблице на первом месте Испания, на втором Италия. Хорватия занимает третье место и у сборной есть шансы выйти в плей-офф: команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.