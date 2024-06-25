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Евро-2024 Модрич установил рекорд чемпионатов Европы по футболу

rus.postimees.ee
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Лука Модрич.
Лука Модрич. Фото: Ebrahim Noroozi

Накануне состоялся получивший неожиданную развязку матч между Италией и Хорватией – 1:1.

Важный для хорватов гол на 55-й минуте матча забил капитан сборной Хорватии Лука Модрич. И тем самым он стал рекордсменом - самым возрастным футболистом в истории Евро, забившим гол: 38 лет и 289 дней.

До этого рекордсменом считался австрийский футболист Ивиц Вастич, который в 2008 году забил сборной Польши в возрасте 38 лет 257 дней.

В ходе напряженнейшей игры итальянцы сумели сравнять счет лишь на последних секундах матча в дополнительное время, и выход в плей-офф для хорватов теперь под большим вопросом.

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