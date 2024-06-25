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Галерея Множественные переломы лицевых костей и сотрясение мозга: венгерский футболист получил жуткую травму на ЧЕ

rus.postimees.ee
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В матче чемпионата Европы по футболу между Венгрией и Швейцарией произошло жесткое столкновение: нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга столкнулся с вратарем соперника Ангусом Ганном.

Столкновение было настолько сильным, что Варга потерял сознание. Футболиста уносили с поля на носилках.

Сейчас обнародовано состояние игрока. Как сообщает Федерация футбола Венгрии, у Варги диагностированы множественные переломы лицевых костей со смещением и сотрясение мозга. С поля его увезли сразу в клинику, где прооперировали.

Операция прошла успешно, в ближайшие дни Барнабаша Варгу могут выписать и отправить домой.

Венгрия обыграла Шотландию со счетом 1:0 и с 3 очками сохраняет шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы-2024 с третьего места в группе "A".

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