Евро-2024 Мбаппе впервые вышел на поле после травмы и забил свой первый гол на ЧЕ

Первый тайм в матче Польши и Франции прошел в бесконечных попытках обеих команд атаковать и реализовать моменты. Однако Килиан Мбаппе, достаточно оправившийся после перелома носа для того, чтобы выйти на поле, несколько раз не мог забить в практически пустые ворота противника – попытки на 45-й, 49-й, 50-й минуте оказались безуспешными.

Поляки тоже не особо радовали и на первый тайм команды ушли с нулевым счетом.

В матче Нидерландов и Австрии ситуация сложилась горячее: уже на шестой минуте матча нападающий сборной Нидерландов Дониэлл Мален открыл счет, забив автогол. Затем, на 47-й минуте форвард нидерландцев Коди Гакпо с передачи Хави Симонса сравнял счёт в игре.

В параллельном матче команды обмениваются голами: счет Австрия-Нидерланды 3:2.

Во втором тайме пенальти в ворота сборной Польши. Защитник польской сборной Якуб Петр Кивер уронил на газон нападающего французов Усмана Дембеле.

Пенальти бьет Мбаппе – с легкостью наконец-то забивает первый гол за свою сборную. 1:0.

Опаснейший момент у ворот французов на 72-й минуте создает Левандовски. Едва не забил, но Меньян все контролировал.

Второе пенальти, но теперь бьют поляки, точнее капитан сборной Польши Роберт Левандовски. И повтор – вратарь французов вышел за линию раньше времени! Вторая попытка успешна, счет 1:1.

Финальный свисток, счет такой же: Польша-Франция - ничья, Австрия-Нидерланды 3:2.

Австрия в группе первая, Франция на втором месте, на третьем - Нидерланды.