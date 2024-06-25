Евро-2024 Англия и Словения сыграли вничью, но обе вышли в плей-офф

Первый тайм у англичан и словенцами прошел на редкость скучно – из всех моментов можно вспомнить лишь гол, который на 20-й минуте в ворота Словании закатил Букайо Сака. Однако радость англичан была недолгой – офсайд, гол отменили.

Больше в первом тайме никаких примечательных событий не было, на перерыв команды отправились с нулевым счетом.

В матче Дании и Сербии картина такая же – первый тайм не принес ничего интересного.

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Второй тайм в обоих матчах увлекательнее не стал - непонятно, что происходит, но никаких попыток сделать оба матча динамичнее, не предпринималось.

Англичане шли на матч фаворитами, ожидалась огненная игра, но получилось неубедительно.

Единственная действительно прекрасная попытка - прострел Палмера в ворота словенцев, но голкипер поймал мяч. Последние минуты матча - англичане спохватываются и начинают атаковать. Но поздно.

Счет 0:0 и 0:0.

Сборная Англии набрала пять очков и заняла первое место в группе С и вышла в плей-офф. Дания на втором месте. Словения заработала три очка и на текущий момент располагается на третьей строчке. Они также вышли в плей-офф. Четвертое место у Сербии.