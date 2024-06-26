Обзор Чтобы пройти вперед, чехам нужно победить Турцию

Кто фаворит этого матча?

Это, безусловно, будет самый захватывающий из оставшихся матчей в группе F. Для Чехии это игра жизни и смерти, поскольку выйти из группового этапа им сейчас поможет только победа. Однако в случае проигрыша они во второй раз останутся без победы в финале чемпионата Европы. Такое уже происходило в 2016 году, когда Турция стала последним соперником на групповом этапе.

Динамика Турции накануне чемпионата Европы также не радовала, ведь на турнир они пришли с двумя ничьими и тремя поражениями. Однако сейчас у них три очка в таблице, и даже в случае ничьей у них есть шансы на выход из подгруппы.

Исторически сложилось так, что Турция играла против Чехии лучше, и суперкомпьютер Opta также предсказывает, что Турция выиграет игру с вероятностью 45,3 процента. Шансы на победу у Чехии составляют 29,5 процента.

Будут ли сборные играть на этом матче в полную силу?

Нападающий Патрик Шик, забивший один из двух голов Чехии на этом чемпионате Европы, вынужден пропустить решающую групповую игру из-за травмы икроножной мышцы. Это, несомненно, болезненная потеря для Чехии, ведь он один забил за сборную больше голов, чем все остальные нападающие вместе взятые.