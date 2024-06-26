Групповой турнир чемпионата Европы по футболу будет завершен матчами группы F. В решающем раунде Чехия встретится с Турцией. Этот матч состоится в среду вечером в 22.00. Накануне матча в Гамбурге Postimees анализирует предварительное распределение сил.
Обзор ⟩ Чтобы пройти вперед, чехам нужно победить Турцию
Кто фаворит этого матча?
Это, безусловно, будет самый захватывающий из оставшихся матчей в группе F. Для Чехии это игра жизни и смерти, поскольку выйти из группового этапа им сейчас поможет только победа. Однако в случае проигрыша они во второй раз останутся без победы в финале чемпионата Европы. Такое уже происходило в 2016 году, когда Турция стала последним соперником на групповом этапе.
Динамика Турции накануне чемпионата Европы также не радовала, ведь на турнир они пришли с двумя ничьими и тремя поражениями. Однако сейчас у них три очка в таблице, и даже в случае ничьей у них есть шансы на выход из подгруппы.
Исторически сложилось так, что Турция играла против Чехии лучше, и суперкомпьютер Opta также предсказывает, что Турция выиграет игру с вероятностью 45,3 процента. Шансы на победу у Чехии составляют 29,5 процента.
Будут ли сборные играть на этом матче в полную силу?
Нападающий Патрик Шик, забивший один из двух голов Чехии на этом чемпионате Европы, вынужден пропустить решающую групповую игру из-за травмы икроножной мышцы. Это, несомненно, болезненная потеря для Чехии, ведь он один забил за сборную больше голов, чем все остальные нападающие вместе взятые.
У турков матч из-за обилия желтых карточек пропустит Абдулкерим Бардакчи. Нападающий, отыгравший полные минуты в первых двух матчах группового этапа, получил по одному предупреждению в каждой игре. Под вопросом участие одного из основных защитников Самета Акайдына, так как он повредил спину в матче против Португалии. Полузащитник Ирфан Джан Кахведжи получил травму во время решающей разминки перед чемпионатом Европы и пока не выходил на поле в этом турнире.
Кто вероятнее всего забьет гол в этом матче?
Поскольку находящийся в хорошей форме чешский нападающий Шик может пропустить игру из-за травмы, 25-летний Моймир Хитил может впервые попасть в стартовый состав на этом чемпионате. Он забивал в шести из последних семи матчей за национальную сборную, причем Чехия трижды выигрывала игру, когда он забивал.
Капитан Хакан Чалханоглу забил гол сборной Чехии в последнем товарищеском матче, и полузащитник является одним из пяти игроков, забивших за свою страну в этом году.
При этом в сборной Турции семь чистых нападающих, самым ярким из которых является Дженк Тосун, забивший за команду 20 голов. Керем Актюркоглу, 25-летний нападающий стамбульского «Галатасарая», на этом чемпионате Европы уже забил один гол в стартовом матче против Грузии.
Что говорят сами игроки?
Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек: «Этот матч будет отличаться от двух предыдущих игр. Турция играет с четырьмя защитниками, поэтому нам нужен другой подход к их защите. У них есть отличные футболисты, играющие за клубы мирового уровня, это будет тяжелая игра, но мы не хотим возвращаться домой, а хотим оставаться в турнире как можно дольше».
Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла: «Иногда нам не хватало смелости против Португалии, но это случается с игроками, у которых нет опыта в финалах. Нас сурово наказали в матче с Португалией, но мы должны сохранять позитивный настрой и помнить о многих хороших моментах, которые сделали. Мы должны быть готовы к игре с Чехией».
Что происходило до этого на ЧЕ?
Турция начала Евро с уверенной победы со счетом 3:1 над своим северным соседом Грузией. В свою очередь они получили поражение от Португалии со счетом 0:3. Они идут на втором месте в группе с тремя очками, и чисто теоретически ничьей с Чехией им хватило бы, чтобы пробиться в топ-16.
Опасным моментом является то, что в шести из семи последних игр им не удалось забить больше одного гола. Винченцо Монтелле, итальянскому главному тренеру сборной Турции, который неделю назад отпраздновал свое 50-летие, есть над чем задуматься.
Наверное, можно сказать, что удача в розыгрыше чехам не улыбнулась, ведь в дебютной игре они встретились с Португалией. И хотя чехи оказали сильное сопротивление одному из фаворитов титула и сумели даже завладеть игрой, автогол все испортил, и Португалия получила преимущество.
Во второй игре с Грузией было проигрышное состояние, но во втором тайме чехи все же сумели отыграться. Как уже неоднократно упоминалось, возможный перерыв в играх из-за травмы нападающего леверкузенской «Баварии» Шика определенно может поставить крест на игре Чехии.
Статистика
Турция и Чехия встречаются на чемпионате Европы уже третий раз, все предыдущие разы также были в последнем туре подгруппы. Турция пока выиграла две встречи – 3:2 в 2008 году и 2:0 в 2016 году.
Чехия забила как минимум один гол во втором тайме в последних девяти матчах.
Поражение Турции от Португалии со счетом 0:3 повторило их худший результат в истории чемпионатов Европы.
Последний раз Турция выходила из группового этапа на чемпионате Европы в 2008 году, теперь им достаточно сыграть вничью с Чехией, чтобы это повторить.
Чехия выиграла всего четыре из последних 15 матчей (5 ничьих и 6 поражений). Только на ЧЕ-2016 они остались без побед в трёх групповых играх.
Из 17 голов Турции на чемпионатах Европы только четыре (23,5%) были забиты в первом тайме. В двух из 20 игр (10%) им удавалось уйти в перерыве лидерами, это произошло против Бельгии в 2000 году и Чехии в 2016 году.