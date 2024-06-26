Швейцарскую сборную ограбили на чемпионате Европы по футболу

Адриан Арнольд, пресс-секретарь Швейцарской футбольной федерации, сообщил немецкому изданию Bild, что местная полиция также проинформирована об ограблении. Грабители похитили из отеля ноутбуки. Сообщается, что по крайней мере один подозреваемый был опознан по записям с камер наблюдения.

Пресс-секретарь федерации подтвердил, что хотя некоторые данные и были утеряны из-за кражи, это не осложняет подготовку к следующему матчу чемпионата Европы.

«Там не было чего-то такого, что было немедленно необходимо для точного анализа турнира. Если это была атака с целью получить данные сборной Швейцарии, то атаковали не ту команду», - прокомментировал Арнольд.

В субботу сборная Швейцарии встретится с Италией в 1/8 финала.