Уникальная ситуация в группе: ничьи в двух матчах, Украина в плей-офф не прошла

В первом тайме Румыния и Словакия обменялись голами, тогда как Украина и Бельгия ушли на перерыв, так и не забив ни одного мяча.

Это значит, что в группе сложилась уникальная ситуация: все команды группы имеют по четыре очка. Однако на первом месте Румыния, затем Бельгия (положительная разница забитых и пропущенных мячей), на третьем месте Словакия (3:3), на четвертом месте Украина, у которой отрицательная разница голов (2:4).

Во втором тайме ситуация у румын и словаков накаляется - словацкой сборной очень нужно победить. Все осложняет еще и проливной дождь - в первой половине второго тайма лило стеной, играть было очень сложно.

Украинской команде также непросто - чтобы остаться в группе, им просто необходимо победить Бельгию, в любом другом раскладе они займут в группе четвертое место.

Тем не менее, до конца матчей ситуация остается без изменений. А это значит, что первое место в группе у Румынии, Бельгия на втором месте, Словакия на третьем, а Украина в плей-офф не вышла.