На этом евро крайне неприятный сюрприз поджидал сборную Португалии - уже на второй минуте матча Грузия-Португалия в ворота португальцев влетел первый гол. Автор - Хвича Кварацхелия.
Евро-2024 ⟩ Грузия сделала невероятное: забила самый быстрый гол в истории сборной Португалии
Это самый быстрый гол, который был забит в ворота сборной Португалии, в истории. Матч приобретает невероятный накал, португальцы стремятся отыграться, но, похоже, Грузия неплохо подготовилась к решающему матчу - грузинской сборной победа необходима.
Следим за развитием ситуации.