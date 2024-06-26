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Евро-2024 Грузия сделала невероятное: забила самый быстрый гол в истории сборной Португалии

rus.postimees.ee
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Хвича Кварацхелия забил португальцам самый быстрый гол!
Хвича Кварацхелия забил португальцам самый быстрый гол! Фото: FRIEDEMANN VOGEL

На этом евро крайне неприятный сюрприз поджидал сборную Португалии - уже на второй минуте матча Грузия-Португалия в ворота португальцев влетел первый гол. Автор - Хвича Кварацхелия.

Это самый быстрый гол, который был забит в ворота сборной Португалии, в истории. Матч приобретает невероятный накал, португальцы стремятся отыграться, но, похоже, Грузия неплохо подготовилась к решающему матчу - грузинской сборной победа необходима.

Следим за развитием ситуации.

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