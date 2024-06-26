Евро-2024 Историческое событие! Грузия сенсационно обыграла Португалию и вышла в плей-офф!

Шок в матче Грузия-Португалия наступил сразу же: грузины забили гол уже на второй минуте матча, чем вывели португальцев из себя. Автор гола - Хвича Кварацхелия. Благодаря этому голу Грузия выходит в плей-офф.

Начинается сумасшедшая мясорубка – португальцы мощно атакуют, но видно, что грузины готовились к сложнейшему матчу. У ворот Грузии на 27-й минуте опаснейший момент, едва не забит гол. Роналду начинает нервничать, выходит из себя и получает жёлтую карточку за споры с арбитром.

Однако давление у ворот Грузии не ослабевает – рано или поздно оно должно принести плоды.

На 33-й минуте Грузия идет в атаку и едва не забивает второй гол.

70-я минута - португальцы едва уворачиваются от третьего гола.

Роналду отвечает – 35-я минута, неудачный гол в ворота Грузии.

36-я минута – штрафной, который бьет Грузия. И вся защита португальцев просто наблюдает, как мяч летит в ворота Португалии. К счастью для португальцев, мимо.

На первой минуте добавленного времени гол в ворота Грузии пытается забить Жоау Феликс, однако голкипер Грузии Георгий Мамардашвили ловит мяч.

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В параллельном матче группы F Чехия играет с Турцией. На перерыв обе команды отправляются с нулевым счетом. Эта игра не менее драматична: на 20-й минуте чешская сборная остается в меньшинстве – за две желтые карточки полузащитник Антонин Барак заработал удаление.