Сегодня в группе F были сыграны заключительные матчи третьего тура. Грузия против Португалии и Турция против Чехии.
Евро-2024 ⟩ Историческое событие! Грузия сенсационно обыграла Португалию и вышла в плей-офф!
Шок в матче Грузия-Португалия наступил сразу же: грузины забили гол уже на второй минуте матча, чем вывели португальцев из себя. Автор гола - Хвича Кварацхелия. Благодаря этому голу Грузия выходит в плей-офф.
Начинается сумасшедшая мясорубка – португальцы мощно атакуют, но видно, что грузины готовились к сложнейшему матчу. У ворот Грузии на 27-й минуте опаснейший момент, едва не забит гол. Роналду начинает нервничать, выходит из себя и получает жёлтую карточку за споры с арбитром.
Однако давление у ворот Грузии не ослабевает – рано или поздно оно должно принести плоды.
На 33-й минуте Грузия идет в атаку и едва не забивает второй гол.
70-я минута - португальцы едва уворачиваются от третьего гола.
Роналду отвечает – 35-я минута, неудачный гол в ворота Грузии.
36-я минута – штрафной, который бьет Грузия. И вся защита португальцев просто наблюдает, как мяч летит в ворота Португалии. К счастью для португальцев, мимо.
На первой минуте добавленного времени гол в ворота Грузии пытается забить Жоау Феликс, однако голкипер Грузии Георгий Мамардашвили ловит мяч.
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В параллельном матче группы F Чехия играет с Турцией. На перерыв обе команды отправляются с нулевым счетом. Эта игра не менее драматична: на 20-й минуте чешская сборная остается в меньшинстве – за две желтые карточки полузащитник Антонин Барак заработал удаление.
Турки стараются прессинговать, но пока безуспешно.
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Во втором тайме Роналду пытается отыграться и забить мгновенный гол Грузии. Но безуспешно. Португальцы атакуют в упор. Мимо.
57-я минута - за неаккуратную игру Антониу Силвы в ворота Португалии назначен пенальти, который с блеском реализует Жорж Микаутадзе. невероятно, но счет становится 2:0 в пользу Грузии.
Роналду уходит с поля - так и не забив гол.
А грузины тем временем продолжают добивать оборону португальцев - очередная атака на практически пустые ворота и едва не забитый на 45-й минуте очередной гол.
В дополнительное время крайне опасный момент у ворот Грузии - португальцы едва не забили гол, причем предприняли две попытки подряд. Голкипер поймал мяч.
Снова атака - и снова мимо! И еще одна - мимо. Не повезло Португалии в этом матче.
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В параллельном матче Турции и Чехии на 51-й минуте отличается Хакан Чалханоглу - Турция открывает счет.
Но чехи отыгрываются уже на 66-й минуте - гол от Томаша Соучека. На 82-й минуте нападающий сборной Чехии Ян Кухта забил второй гол в ворота Турции, но гол отменили.
В этом матче раздается какое-то нереальное количество желтых карточек - 16 раз их показал арбитр!
На последних минутах матча Турция забивает второй гол и выходит вперед, 2:1! Победу туркам принёс нападающий Дженк Тосун.