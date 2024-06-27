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Евро-2024 Еще один сюрприз от Грузии: футболист их сборной признан лучшим

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Жорж Микаутадзе стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро.
Жорж Микаутадзе стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро. Фото: INA FASSBENDER

Нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе признан лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата Европы.

23-летний футболист забил три гола в трех матчах – он отличился в каждом из матчей свей команды: против Турции, Чехии и Португалии. Тем самым он стал девятым игроком, забившим во всех трех групповых матчах на одном ЧЕ в истории.

При этом Роналду на этом чемпионате мира также впервые в истории не забил ни одного мяча на групповом этапе.

Грузия набрала четыре очка и вышла в плей-офф с третьего места в группе F. В 1/8 финала она сыграет с Испанией.

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