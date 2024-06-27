Нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе признан лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата Европы.
Евро-2024 ⟩ Еще один сюрприз от Грузии: футболист их сборной признан лучшим
23-летний футболист забил три гола в трех матчах – он отличился в каждом из матчей свей команды: против Турции, Чехии и Португалии. Тем самым он стал девятым игроком, забившим во всех трех групповых матчах на одном ЧЕ в истории.
При этом Роналду на этом чемпионате мира также впервые в истории не забил ни одного мяча на групповом этапе.
Грузия набрала четыре очка и вышла в плей-офф с третьего места в группе F. В 1/8 финала она сыграет с Испанией.