Евро-2024 Еще один сюрприз от Грузии: футболист их сборной признан лучшим

23-летний футболист забил три гола в трех матчах – он отличился в каждом из матчей свей команды: против Турции, Чехии и Португалии. Тем самым он стал девятым игроком, забившим во всех трех групповых матчах на одном ЧЕ в истории.

При этом Роналду на этом чемпионате мира также впервые в истории не забил ни одного мяча на групповом этапе.

Грузия набрала четыре очка и вышла в плей-офф с третьего места в группе F. В 1/8 финала она сыграет с Испанией.