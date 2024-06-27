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Вы удивитесь, когда узнаете, кто стал лучшим вратарем группового этапа Евро

rus.postimees.ee
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Георгий Мамардашвили защищает ворота своей сборной.
Георгий Мамардашвили защищает ворота своей сборной. Фото: CHRISTOPHER NEUNDORF

Назван лучший голкипер группового этапа чемпионата Европы по футболу по количеству сейвов. Им стал вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили.

Портал УЕФА сообщает, что у Мамардашвили 21 сейв за три матча при четырёх пропущенных голах.

Второе место у голкипера сборной Румынии Флорина Ницэ: 13 сейвов.

Третье место разделили пять вратарей: Джанлуиджи Доннарумма (Италия), Барт Вербюргген (Нидерланды), Ангус Ганн (Шотландия), Коэн Кастельс (Бельгия) и Мартин Дубравка (Словакия).

Показатель Мамардашвили также является повторением рекорда латвийского игрока Александра Колинько в группе на ЧЕ 2004 года.

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