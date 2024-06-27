Назван лучший голкипер группового этапа чемпионата Европы по футболу по количеству сейвов. Им стал вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили.
Вы удивитесь, когда узнаете, кто стал лучшим вратарем группового этапа Евро
Портал УЕФА сообщает, что у Мамардашвили 21 сейв за три матча при четырёх пропущенных голах.
Второе место у голкипера сборной Румынии Флорина Ницэ: 13 сейвов.
Третье место разделили пять вратарей: Джанлуиджи Доннарумма (Италия), Барт Вербюргген (Нидерланды), Ангус Ганн (Шотландия), Коэн Кастельс (Бельгия) и Мартин Дубравка (Словакия).
Показатель Мамардашвили также является повторением рекорда латвийского игрока Александра Колинько в группе на ЧЕ 2004 года.