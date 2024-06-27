Сейчас Роналду, который много лет возглавлял сборную Португалии по футболу, провел худший по статистике групповой этап финала чемпионата Европы. 39-летний звездный нападающий не смог забить ни одного гола в трёх матчах. Подобного никогда не случалось в его карьере в сборной.

Роналду, выступающий в сборной Португалии с 2003 года, за свою карьеру успел забить 14 голов в финалах чемпионатов Европы - это больше, чем у любого другого футболиста. В этом рейтинге легендарный игрок сборной Франции Мишель Платини занимает второе место с девятью голами.

При этом 11 из 14 голов Роналду были забиты на групповом этапе предыдущих турниров. Теперь завершилась серия, начавшаяся в 2004 году в финале домашнего чемпионата Европы. Это заставляет задать вопрос: неужели карьера именитого футболиста повернула к закату? Время покажет, но, кажется, Роналду, забивший в футболке Португалии целых 130 голов, все еще способен заставить замолчать критиков.