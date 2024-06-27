Криштиану Роналду, талисман сборной Португалии по футболу, помог своей команде выйти в 1/8 финала чемпионата Европы, но в этот раз без особого блеска.
Неужели карьера знаменитого Криштиану Роналду пошла на спад?
Сейчас Роналду, который много лет возглавлял сборную Португалии по футболу, провел худший по статистике групповой этап финала чемпионата Европы. 39-летний звездный нападающий не смог забить ни одного гола в трёх матчах. Подобного никогда не случалось в его карьере в сборной.
Роналду, выступающий в сборной Португалии с 2003 года, за свою карьеру успел забить 14 голов в финалах чемпионатов Европы - это больше, чем у любого другого футболиста. В этом рейтинге легендарный игрок сборной Франции Мишель Платини занимает второе место с девятью голами.
При этом 11 из 14 голов Роналду были забиты на групповом этапе предыдущих турниров. Теперь завершилась серия, начавшаяся в 2004 году в финале домашнего чемпионата Европы. Это заставляет задать вопрос: неужели карьера именитого футболиста повернула к закату? Время покажет, но, кажется, Роналду, забивший в футболке Португалии целых 130 голов, все еще способен заставить замолчать критиков.